Konut Fiyatları En Çok Hangi İl ve İlçelerde Arttı?

Türkiye’nin uzman emlak platformu Hürriyet Emlak’ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Şubat 2021 Emlak Endeksi[1] verileri açıklandı. Emlak sektörünün son 1 ayda sergilediği performansı masaya yatıran Hürriyet Emlak’ın açıkladığı verilere göre; satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında %5 ila 15 arasındaki artış oranlarıyla Edirne, Bartın, Afyonkarahisar, Tekirdağ ve Van geldi. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise; %55 ile %70 arasındaki oranlarla Muğla, Sakarya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Diyarbakır başı çekti.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatı en çok artan 5 il

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Şubat 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Edirne 2.611 TL 3.000 TL %14,91 2. Bartın 3.005 TL 3.199 TL %6,47 3. Afyonkarahisar 2.160 TL 2.296 TL %6,31 4. Tekirdağ 2.183 TL 2.305 TL %5,60 5. Van 2.250 TL 2.371 TL %5,40

Şubat ayı içerisinde metrekare fiyatı en yüksek illerde ilk sırayı 7.015 TL ile Muğla aldı. Muğla’yı, 5.725 TL ile İstanbul, 4.385 TL ile İzmir ve 4.320 TL ile Antalya izledi.

5 büyük ilde yatırımcısına en çok Antalya kazandırdı

Hürriyet Emlak Şubat 2021 Endeksi verileri 5 büyük ildeki devam eden hareketliliği de ortaya koydu. Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya’yı, İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa izledi.

5 büyük ilde satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Şubat 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Antalya 4.171 TL 4.320 TL %3,58 2. İstanbul 5.575 TL 5.725 TL %2,69 3. İzmir 4.300 TL 4.385 TL %1,97 4. Ankara 2.692 TL 2.741 TL %1,83 5. Bursa 2.608 TL 2.644 TL %1,40

Türkiye’nin yükselişe geçen ilçeleri

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 ay içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında; %13 ila 22 arasındaki değişimlerle İstanbul-Başakşehir, Giresun-Merkez, Antalya-Serik, İstanbul-Arnavutköy ve Osmaniye-Merkez geldi. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise en yüksek artışlar %92 ila 123 arasındaki oranlarla İstanbul-Avcılar ve Sarıyer, Muğla-Fethiye ve Bodrum’da ve de İzmir-Foça’da dikkat çekti.

Türkiye genelinde satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Şubat 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. İstanbul - Başakşehir 6.232 TL 7.620 TL %22,29 2. Giresun - Merkez 1.481 TL 1.750 TL %18,12 3. Antalya - Serik 4.324 TL 4.963 TL %14,79 4. İstanbul - Arnavutköy 3.235 TL 3.684 TL %13,88 5. Osmaniye - Merkez 1.863 TL 2.115 TL %13,58

İstanbul’da satılık konutlarda Başakşehir rekora koşuyor

Hürriyet Emlak, Şubat 2021 Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ve son 1 ayda %8 ila 22 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler ise Başakşehir, Arnavutköy, Avcılar, Beykoz ve Ümraniye oldu. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise %79 ila 123 arasındaki oranlarla Avcılar, Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Üsküdar başı çekti.

İstanbul satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Şubat 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Başakşehir 6.232 TL 7.620 TL %22,29 2. Arnavutköy 3.235 TL 3.684 TL %13,88 3. Avcılar 3.949 TL 4.439 TL %12,42 4. Beykoz 11.563 TL 12.671 TL %9,58 5. Ümraniye 4.459 TL 4.846 TL %8,69

Ankara’da satılık konutlardaki metrekare fiyat artışlarında Polatlı ilk sırada geliyor

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırırken Ankara’nın ilçelerinde de son 1 ayda fiyatlar yükselmeye devam etti. Polatlı liste başında yer alırken Polatlı’yı Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Altındağ takip etti. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise %34 ile 90 arasındaki artışlarla Gölbaşı, Çankaya, Pursaklar, Sincan ve Keçiören dikkat çekti.

Ankara satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Şubat 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Polatlı 1.350 TL 1.423 TL %5,41 2. Keçiören 2.207 TL 2.297 TL %4,10 3. Etimesgut 2.758 TL 2.831 TL %2,64 4. Mamak 1.854 TL 1.901 TL %2,53 5. Altındağ 2.051 TL 2.085 TL %1,69

İzmir’de Güzelbahçe, satılık konut fiyatlarındaki yükselişle dikkat çekti

İzmir, her dönem olduğu gibi satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz 1 ay içinde de korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Güzelbahçe, Seferihisar, Urla, Kemalpaşa ve Çeşme geldi. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise Foça, Urla, Çiğli, Seferihisar ve Menderes %55 ile 93 arasındaki yükseliş oranlarıyla dikkat çekti.

İzmir satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Şubat 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Güzelbahçe 7.834 TL 8.426 TL %7,54 2. Seferihisar 4.649 TL 4.991 TL %7,37 3. Urla 8.422 TL 9.018 TL %7,07 4. Kemalpaşa 2.727 TL 2.909 TL %6,67 5. Çeşme 13.504 TL 14.306 TL %5,94

Antalya’nın Serik ilçesinde satılık konuta olan yatırım artıyor

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların %15 arttığı Serik oldu. Devamında yüzde 4 ile 8 arasındaki artışlarla Finike, Döşemealtı, Kaş ve Konyaaltı geldi. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise %50 ile 85 arasındaki artışlarla dikkat çeken ilçeler Konyaaltı, Serik, Alanya, Muratpaşa ve Kepez oldu.

Antalya satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Şubat 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Serik 4.324 TL 4.963 TL %14,79 2. Finike 2.871 TL 3.105 TL %8,14 3. Döşemealtı 4.455 TL 4.722 TL %6,01 4. Kaş 8.353 TL 8.800 TL %5,36 5. Konyaaltı 6.524 TL 6.815 TL %4,46

Bursa’nın şubat şampiyonu Mudanya oldu

Bursa’nın son 1 ayda fiyatı en çok artan ilçeleri yüzde 2 ile 8 arasındaki oranlarla Mudanya, Nilüfer, Orhangazi, Yıldırım ve Gemlik oldu. Son 1 yıldaki fiyat artışlarına bakıldığında ise %18 ile 55 oranındaki artışlarla Gemlik, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım sıralandı.

Bursa satılık konut fiyatları değişim oranları

Ocak 2021 Ort. m2 Fiyat Şubat 2021 Ort. m2 Fiyat Aylık Değişim 1. Mudanya 3.161 TL 3.409 TL %7,84 2. Nilüfer 3.215 TL 3.352 TL %4,25 3. Orhangazi 2.053 TL 2.121 TL %3,34 4. Yıldırım 2.273 TL 2.346 TL %3,23 5. Gemlik 2.556 TL 2.611 TL %2,17

Hürriyet Emlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, şubat ayı verilerini şu şekilde değerlendirdi: “2021 yılının ilk çeyreğini tamamlamak üzereyiz. TÜİK’in açıkladığı şubat ayına ilişkin konut istatistiklerine göre satışlar bir önceki aya kıyasla yükseliş içerisinde. Ocak ayında gerçekleşen konut satış rakamları 70 bin 587 iken bu rakamın şubat ayında %15 oranında artarak 81 bin 222’ye yükseldiğini görüyoruz. Geçtiğimiz senenin ocak-şubat ayları arasındaki oran %4’tü. Bu bağlamda her ne kadar konut satışları 2020 yılının şubat ayına kıyasla %31,6 düşmüş olsa bile ilk iki aydaki makasın bu sene daha açık olması sektör için umut verici. Yüksek faizlerin etkisiyle ev alımına olan ilgi hâlâ düşük seviyede. Ancak yılın ikinci yarısında beklentiler faizlerin düşmesi üzerinde toplanıyor. Böyle bir durumda piyasanın hızlanması kaçınılmaz. Biz de Hürriyet Emlak olarak hazırladığımız Şubat 2021 Endeksi’nde satılık konutların hem son 1 ayda hem de son 1 yılda il ve ilçe bazındaki yükselişini gözler önüne serdik. Satılık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 ayda en yüksek artış Edirne ilinde ve Başakşehir ilçesinde gerçekleşti. Yıllık bazda değerlendirdiğimizde ise Muğla’da %70’e yakın bir fiyat artışı oldu. İlçe olarak baktığımızda ise gayrimenkule olan yatırımda ciddi bir yükselişin olduğu göze çarpıyor. İstanbul’un Avcılar ve Sarıyer ilçeleri değerlenirken, Muğla’nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde %100’ün üzerindeki fiyat artışı Ege’nin de değerlenmeye devam ettiğinin önemli bir göstergesi… Önümüzdeki dönemde de hem Ege bölgesinde hem de Türkiye genelinde gayrimenkulün önemli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini öngörüyoruz.”