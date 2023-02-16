Konut fiyatları Aralık ayında yüzde 167,8 arttı

Türkiye genelinde konut fiyatları Aralık ayında yıllık bazda nominal olarak yüzde 167,8, reel olarak ise yüzde 58,7 oranında artış gösterdi. İstanbul’da ise artış aynı dönemde yaklaşık 3 kat olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Aralık ayı konut fiyat endeksi verisini paylaştı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında artarak 662,5 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 167,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 58,7 oranında artış gösterdi.

İstanbul’da 3 kat artış

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,7, 4,6 ve 4,2 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 174,2, 172,7 ve 168,3 oranlarında artış gösterdi.