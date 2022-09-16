Konut fiyat endeksi yüzde 173,8 arttı

2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 173,8, reel olarak ise yüzde 52,6 oranında arttı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 8,0 oranında artarak 507,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisine göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 173,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 52,6 oranında artış gösterdi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 8,2, 8,4 ve 7 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 200,1, 181,0 ve 162,2 oranlarında artış gösterdi.