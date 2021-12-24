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Konut arayanların yüzde 66'sının bütçesi 500 bin TL'nin altında

- Emlakjet verilerine göre, Türkiye genelinde kasımda geçen yılın aynı dönemine göre kiralık konutların ortalama fiyatı yüzde 99, satılık konutların fiyatı ise yüzde 50 arttı- Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat:- "Veriler; zorlu ekonomik şartlarda birikimleri değerlendirmek ve yeni yatırımlar yapmak için gayrimenkulün cazibeli bir yatırım aracı olduğunu açıkça gösteriyor"

Ekonomi 24.12.2021, 18:37
Konut arayanların yüzde 66'sının bütçesi 500 bin TL'nin altında

İSTANBUL (AA) - Emlakjet kullanıcıları arasında konut satın almak isteyenlerin 3'te ikisinin bütçesi 500 bin TL'nin altında kalırken, satılık ev ilanlarının ise sadece 3'te biri 500 bin TL'den daha az gerçekleşti.

Emlakjet'in Kasım 2021 emlak verilerine göre, Türkiye genelinde kasımda geçen yılın aynı dönemine göre kiralık konutların ortalama fiyatı yüzde 99, satılık konutların fiyatı ise yüzde 50 arttı.

Yıllık satılık fiyat değişimde İstanbul yüzde 75 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 58 ile Antalya, yüzde 56 ile İzmir takip etti.

İstanbul kasımda aylık satılık fiyat değişiminde yüzde 15 artışla zirvede yer aldı. İzmir ve Antalya yüzde 12'lik aylık satılık fiyat değişimiyle İstanbul'u izledi. Ankara'da aylık değişim ise yüzde 11 oldu.

Kasımda geçen aya göre İstanbul, İzmir ve Bursa'da kiralık konut fiyatında değişim gözlenmedi. Ankara'da yüzde 2, Antalya'da yüzde 3 artış yaşandı.

Yıllık kiralık fiyat değişimlerinde İstanbul yüzde 150 artışla birinci, İzmir ve Antalya yüzde 100 artışla ikinci sırada yer aldı. Ankara ise kiralar son bir yılda yüzde 77 arttı.

Geçen ay Türkiye'nin en çok konut aranan ilçesi Çankaya olurken, ikinci sırada yine Keçiören, üçüncü sırada Gaziantep Şahinbey yer aldı.

Satılık fiyatlardaki artışın hız kesmemesiyle kasımda satılık trendi toplam aramalar içinde artış gösterirken, kiralık trendi ise içinde azalmaya başladı. Kullanıcıların yüzde 30'u kiralık, yüzde 70'i ise satılık konut aradı.

- Kullanıcı Satılık Bütçe Anketi sonuçları

Emlakjet'in kasım ayına ilişkin "Kullanıcı Satılık Bütçe Anketi"nin sonuçlarına göre, konut satın almak isteyenlerin 3'te ikisinin (yüzde 66) bütçesi 500 bin TL'nin altında. Satılık ev ilanlarının ise sadece 3'te 1'i 500 bin TL'den daha az gerçekleşti.

Nisanda yapılan ankette 500 bin TL altı bütçe oranı yüzde 70, 500 bin TL altı daire ilanı oranı yüzde 55 olarak gerçekleşmişti. 6 ay arayla yapılan anketler bütçe dağılımında önemli bir değişim yaşanmadığını gösterirken, ev fiyatlarının ise büyük oranda arttığını ortaya koydu.

Konut satın almak için 1 milyon TL'den fazla bütçe ayıranların oranı yüzde 9 olurken, 1 milyon TL'den fazla değer biçilen satılık konut ilanı oranı ise yüzde 32 şeklinde gerçekleşti.

- "Bütçeler az, konut fiyatları yüksek oranda arttı"

Açıklamada kasım ayı verilerini değerlendiren Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, kasımda konut fiyatlarında yaşanan artıştan bahsederek, "Veriler; zorlu ekonomik şartlarda birikimleri değerlendirmek ve yeni yatırımlar yapmak için gayrimenkulün cazibeli bir yatırım aracı olduğunu açıkça gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kasımda ikincisini düzenledikleri bütçe anketinin mevcut ilanlarla kullanıcıların bütçesi arasında büyük bir dengesizlik olduğunu gösterdiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"500 bin TL altı daire arayanların oranı kasım ayında yapılan ankette yüzde 66, aynı aralıktaki ilanların tüm ilanlar arasındaki payı ise yalnızca yüzde 34. Nisan anketimizde 500 bin TL altı bütçe sahipleri yüzde 70 ve bu aralıktaki ilan oranı yüzde 55'ti. Yani bütçeler çok küçük oranda artsa da konut fiyatları çok daha yüksek bir oranda arttı. Ekonomik belirsizliklerin hakim olduğu piyasa şartlarında gayrimenkuldeki hareketliliğin de süreceğini düşünüyoruz."

Ankara'da faaliyet gösteren Emlakjet Prestige üyesi Müzeyyen Demir ise, dövizde yaşanan hareketliliğin emlak piyasasına olumlu yansıdığını, müşterilerin satılık konut arayışına yöneldiğini bildirdi.

Demir, "Çoğu müşteri konut almak için doğru zaman olduğunu düşündü ve şimdi almazsak ileride çok pahalı olacak düşüncesiyle hareket etti. Gayrimenkulün çekici bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Zühtü Eşiyok da döviz kurlarında yaşanan yükseliş nedeniyle son 2 haftalık dönemde hem alıcılar hem satıcılar arasında kararından vazgeçen olduğunu, ancak bazı satışların sorunsuz olarak sonlandırıldığını bildirdi.

#Emlakjet
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