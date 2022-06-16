banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Kongre turizminde Türkiye’nin en iyi oteli Granada Luxury Belek oldu

Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan kongre merkeziyle her yıl büyük organizasyonlara imza atan Granada Luxury Belek, Quality Management Tourism Awards’ta “En İyi MICE Oteli” ödülünün sahibi oldu.

Ekonomi 16.06.2022, 17:04
Kongre turizminde Türkiye’nin en iyi oteli Granada Luxury Belek oldu

Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan kongre merkeziyle her yıl büyük organizasyonlara imza atan Granada Luxury Belek, Quality Management Tourism Awards’ta “En İyi MICE Oteli” ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Quality Management Tourism Awards, bir kez daha turizm sektörünün en iyilerini seçti. Granada Luxury Belek, QM Awards’ta “En İyi MICE Oteli” ödülüne layık görüldü.

MICE, “kongre turizmi” olarak da biliniyor. En İyi MICE Oteli kategorisi, Türkiye’nin son yıllarda kongre turizmi alanında önemli atılımlarda bulunması ve dünyanın dört bir yanından bu alanda misafir ağırlaması bakımından dikkati çekiyor. Türkiye turizminde markaların kongre turizmini de düşünerek bünyesinde MICE alt yapısını oluşturduğu biliniyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında ilgi gören ve MICE alt yapısı kriterlerini üst düzeyde karşıladığı belirlenen Granada Luxury Belek, bu çerçevede ödülü almaya hak kazandı.

Yorumlar (0)
23°
açık