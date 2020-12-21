Konaklama sektörü istihdamda son iki krizde neler kaybetti?
2016 ve 2020 krizlerinde, turist ve gelirde yaşadığı kadar insan kaynaklarında da büyük kayıplar veren konaklama sektörü, 2020’de 2016’nin 2 katını aşan düşüşler yaşadı.
Hizmet sektörü olan ve gelişmesinde insan kaynağının katsayısı yüksek olan Türkiye konaklama sektörü; son 10 yılda 2 büyük kriz yaşadı.
2016 ve 2020 krizlerinde, turist ve gelirde yaşadığı kadar insan kaynaklarında da büyük kayıplar veren konaklama sektörü, 2020’de 2016’nin 2 katını aşan düşüşler yaşadı.
OTELLERDE İŞSİZLİK NE BOYUTA ÇIKTI?
Çıkış nedenleri çok farklı olan iki krizden ilki; büyük oranda Rusya olmak üzere, ana pazarlarda yaşanan gerilemenin ardından yaşandı.
2020’de yaşanan COVID – 19 pamdemisinin ise küresel ölçekte bir sağlık endişesi olması nedeniyle tüm destinasyonlar turizm istihdamında büyük kayıplar verdi.
Turizmdatabank.com’un SGK verilerinden derlediği bilgilere göre; Türkiye konaklama sektörü 2016 krizinde ay başına 50 binden fazla çalışanı kaybederken, en yüksek istihdam kaybı ve işsizlik Mayıs – Ekim döneminde ortalama 75 – 80 bine çıktı.
2020’DE OTELLERDE İŞSİZLİK NE OLDU?
Diğer yandan 2020 yılı COVID – 19 sürecinde oteller, ay başına ortalama 85 bin istihdam kaybederken, en fazla işsizlik Nisan – Ekim döneminde oldu.
Mayıs – Ekim dönemindeki ortalama işsiz sayısı da 130 – 135 bine çıktı.
Böylece istihdam kaybı 2016 krizinin neredeyse iki katına çıkmış oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Konyaspor
|11
|15
|13. Başakşehir
|12
|15
|14. Rizespor
|12
|15
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Gençlerbirliği
|12
|12
|17. Sivasspor
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|2. Tuzlaspor
|13
|27
|3. Altınordu
|14
|27
|4. Altay
|14
|26
|5. Giresunspor
|14
|26
|6. Samsunspor
|14
|24
|7. Adana Demirspor
|13
|22
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|13
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Brighton
|14
|12
|17. Fulham
|14
|10
|18. Burnley
|12
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11