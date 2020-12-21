Konaklama sektörü istihdamda son iki krizde neler kaybetti?

Hizmet sektörü olan ve gelişmesinde insan kaynağının katsayısı yüksek olan Türkiye konaklama sektörü; son 10 yılda 2 büyük kriz yaşadı.

2016 ve 2020 krizlerinde, turist ve gelirde yaşadığı kadar insan kaynaklarında da büyük kayıplar veren konaklama sektörü, 2020’de 2016’nin 2 katını aşan düşüşler yaşadı.

OTELLERDE İŞSİZLİK NE BOYUTA ÇIKTI?

Çıkış nedenleri çok farklı olan iki krizden ilki; büyük oranda Rusya olmak üzere, ana pazarlarda yaşanan gerilemenin ardından yaşandı.

2020’de yaşanan COVID – 19 pamdemisinin ise küresel ölçekte bir sağlık endişesi olması nedeniyle tüm destinasyonlar turizm istihdamında büyük kayıplar verdi.

Turizmdatabank.com’un SGK verilerinden derlediği bilgilere göre; Türkiye konaklama sektörü 2016 krizinde ay başına 50 binden fazla çalışanı kaybederken, en yüksek istihdam kaybı ve işsizlik Mayıs – Ekim döneminde ortalama 75 – 80 bine çıktı.

2020’DE OTELLERDE İŞSİZLİK NE OLDU?

Diğer yandan 2020 yılı COVID – 19 sürecinde oteller, ay başına ortalama 85 bin istihdam kaybederken, en fazla işsizlik Nisan – Ekim döneminde oldu.

Mayıs – Ekim dönemindeki ortalama işsiz sayısı da 130 – 135 bine çıktı.

Böylece istihdam kaybı 2016 krizinin neredeyse iki katına çıkmış oldu.