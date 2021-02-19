Komşu illerde tescil kararı gerginliği

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 2017 yılında Gaziantep adına tescil edilen Antep Fıstık Ezmesi’nin Türk Patent Enstitüsü tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin başvurusu üzerine Kahramanmaraş adına tescil ettirilmesine tepki gösterdi.

Yasal itiraz haklarını sonuna kadar kullanacaklarını açıklayan Başkan Akıncı, tüm kökeni Gaziantep’e ait olan bir ürünün isminin değiştirilerek başka kent adına da tescil ettirilmesini doğru bulmadıklarını söyledi. Türk Patent Enstitüsü’nün 2017 yılında Gaziantep adına tescil ettiği ’Antep Fıstık Ezmesi’ni Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusu üzerine ’Fıstık Ezmesi’ ismiyle Kahramanmaraş’a tescil ettirilmesine Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı karşı çıktı.

Gaziantep’in geleneksel lezzetlerinden Antep Fıstık Ezmesinin, Gaziantep’in coğrafi işaretli özel ürünlerinden biri olduğunu ifade eden GTB Başkanı Mehmet Akıncı, ‘Antep Fıstık Ezmesi’ için farklı bir kentin kurumunun benzer bir isimle tescil başvurusunda bulunmasını doğru bulmadıklarını belirterek "Bu tarz girişimlere karşı yasal itiraz haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

"Fıstık Ezmesi 2017 yılında Gaziantep adına tescil edildi"

Antep Fıstık Ezmesinin 2017 yılında GTB tarafından Gaziantep adına tescil ettirildiğini anımsatan Akıncı, Antep Fıstık Ezmesinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2017 yılında mahreç işaretiyle Gaziantep adına tescil edilmiş bir ürün olduğunu vurguladı. Antep Fıstık Ezmesinin baklava gibi Gaziantep’e özgü geleneksel bir tatlı olduğunun altını çizen Akıncı, "‘Boziç’ olarak tabir edilen erken hasat edilmiş Antep fıstığının şeker ile belirli ölçülerde karıştırılması ile hazırlanan Antep Fıstık Ezmesinin ayırt edici özelliği ise ezme üretiminde kullanılan Antep fıstığı, şeker ve yağ karışımıdır. Gaziantep’in tescilli kültürel ürünü Antep Fıstığından imal edilen ve ürünün bizzat kendisinin Gaziantep adına tescil edildiği bir marka için, komşu bir kentten benzer bir isimle tescil girişiminde bulunulmasını doğru bulmuyoruz. Bu durumu kültürel ürünlerin tanıtımı noktasında da yanıltıcı olarak değerlendirmekteyiz. Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adının temel amacı, tescile konu olan ürünün üretimi, tarihsel gelişimi ve genel niteliklerine bağlı özelliklerinden dolayı korunmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

"Fıstık ezmesinin farklı şehir adına tescil ettirilmesine itiraz edeceğiz"

Tüm kökeni Gaziantep’e ait olan bir ürünün farklı bir kent adına imalat içerik oranlarında değişiklik yapılarak tescil başvurusunda bulunmasının coğrafi işaretlemenin temel amaçlarına aykırı bir tutum olduğuna dikkat çeken Akıncı, "Türkiye’nin ilk UNESCO Gastronomi kenti unvanına sahip Gaziantep’in binlerce yıllık eşsiz mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Antep Fıstık Ezmesi her şeyi ile Gaziantep’in tescilli bir değeridir. Ecdat yadigarı bu öz değerlerimizi şimdiye kadar nasıl muhafaza ettikse bunda sonra da tüm Gaziantepliler olarak aynı şekilde korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Bu nedenle Antep Fıstık Ezmesini farklı ad ve türevlerle farklı şehirler adına tescil ettirilmesi girişimlerine karşı yasaların bizlere tanıdığı ölçüde itiraz haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızın bilinmesini isteriz. Ayrıca Gaziantep 40 farklı ürünle Türkiye’de en fazla Coğrafi İşaret Tesciline sahip olan kenttir" diye konuştu.