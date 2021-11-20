Kombi ve petek temizliği yaptırmamak, faturanın yüzde 30 fazla gelmesine neden oluyor

Elazığ’da kış aylarının gelmesiyle birlikte zamanında yapılamayan kombi ve petek temizliği, petek içlerinde kir ve pas birikmesine, evin yeterince ısınmamasına ve faturaların bir hayli kabarık gelmesine neden oluyor.

Elazığ’da havaların soğumasıyla birlikte kaloriferli evlerde yaşayan vatandaşlar ısınmak için kombiyi açtı. Uzmanlar kombi ve peteklerin 2 yılda en az 1 defa temizliğin yapılmasının gerektiğini belirti. Zamanında yapılmayan kombi ve petek temizliği, kombinin daha fazla gaz tüketerek faturaların kabarmasına neden olduğunu kaydetti. Bunun yanı sıra uzun süreli temizlenmeden kullanılan kombi ve peteklerden gelen tortu ve pisliğin, kombinin içinde rezidansı bozup makineye ciddi zararlar verebileceği kaydedildi.

Zamanında yapılmayan petek ve kombi temizlendiğinin faturaya fazla yansıdığını anlatan tesisat ustası Ahmet Gürçay, ”Normalde 2 yılda bir kombi ve petek temizliği yaptırılmalı. Kombi temizliğinde kombiye cihaz bağlıyoruz, daha sonra petekleri kapatıp tek tek yıkıyoruz. Temizliği yapılmayan kombi faturaya çok yansıyor. Bakımı olmadığı için daha fazla bir gaz tüketim olur. Her seneden ziyade 2 yılda bir yapılması lazım. Evden uzun bir süreliğine kullanılmadığı zaman kombinin kapatılması gerekir ama kısa süreliğine gidip gelme olursa o zaman kapatmasına gerek yok. Kombi ve petekten gelen tortu ve pislik kombinin içine gider gittiği gibi rezistans içinde bozar kombide ciddi zararlar olur. Petek temizlediğinde test yaptık aşağı yukarı yüzde 30 tasarruf sağlanıyor, faydası oluyor" dedi.