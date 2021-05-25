Köfteci Yusuf 8 şube daha hizmete açtı

Bursa’da oluşturduğu markayla kısa sürede dünya zincirlerini geride bırakan Köfteci Yusuf, 8 yeni şubesini daha hizmete açarak, şube sayısını 189’a yükseltti.

Avrupa’nın en büyük köfte entegre tesisine sahip olan Köfteci Yusuf, pandemiye rağmen şube sayısını artırmaya devam ediyor. İstihdama ve ekonomiye verdiği katkıyla Bursa’nın gururu olan Köfteci Yusuf, yeni şubelerini müşterilerinin hizmetine sundu. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir Güzelbahçe, İstanbul Sancaktepe Denge Tower AVM, İstanbul Ümraniye Akyaka Park AVM, İstanbul Bağcılar OASİS AVM, Yalova Merkez, Zonguldak Ereğli, İstanbul Çengelköy Güzeltepe ve Bursa Yunuseli olmak üzere 8 şubenin açıldığını duyuran Köfteci Yusuf, böylece şube sayısını da 189’a yükseltmiş oldu.