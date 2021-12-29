Koçtaş 2022'de 30 okulun daha

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, 2022'de "Yanı Başında" programıyla 30 okulun iç cephesini yenilenmeyi hedefliyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, çocukların daha temiz ve ferah ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için ihtiyaç sahibi ilköğretim okullarına destek olmayı sürdürüyor.

Geçen yıl hayata geçirdiği "Yanı Başında" programı aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi okulların iç cephelerinin yenilenmesi için boya ve boyacı malzemeleri desteği sağlayan Koçtaş, 2020'de 7 okula, bu yıl ise 25 okula destek verdi.

Polisan Kansai Boya ve İzmir Fırça'nın da katkılarıyla devam eden program kapsamında, 2022'de 30 okulun daha iç cephesinin yenilemesi hedefleniyor.

- "İhtiyaç sahibi okullara desteğimizi sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu, eğitim alanında verdikleri destekleri tek bir çatı altında topladıklarını ve "Yanı Başında" programını başlattıklarını hatırlattı.

Çocukların daha temiz ve ferah ortamlarda eğitimlerine devam etmeleri için ihtiyaç sahibi ilköğretim okullarına desteklerini sürdürdüklerini aktaran Kılıçoğlu, "Bugüne kadar toplam 32 okulun yanı başında olduk. Bu okullarımızın yenilenmesi için 10 bin litre boya kullandık. 2022 hedefimiz ise 30 ihtiyaç sahibi okulu daha programımıza dahil etmek. Yıl sonunda toplamda 62 okulumuza katkıda bulunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçoğlu, çalışanların da desteğiyle ihtiyaç sahibi okulları belirlediklerini, bu okullara gerçekleştirilen ziyaretlerle ihtiyaç analizleri yapıldığını bildirdi.

Böylesine önemli projede çalışma arkadaşlarıyla birlikte ilerlemenin gururunu yaşadıklarını aktaran Kılıçoğlu, programı ara vermeden sürdüreceklerini kaydetti.