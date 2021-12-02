banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın koruması yakalandı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta heyecanı
Otomobil pazarında satışlar düştü
Otomobil pazarında satışlar düştü

Kocaeli’nin tarımı bu şurada konuşuldu

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan tüm paydaşların sorunlarını çözmeye yönelik "Kocaeli Tarım Şurası" gerçekleştirildi.

Ekonomi 02.12.2021, 13:35
Kocaeli’nin tarımı bu şurada konuşuldu

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan tüm paydaşların sorunlarını çözmeye yönelik "Kocaeli Tarım Şurası" gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için ilk önemli adımı attı. Bu kapsamda Kocaeli Kongre Merkezi’nde, "Kocaeli Tarım Şurası ve Çalıştayı" düzenlendi. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan paydaşların sorunlarının ele alındığı toplantıya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çok sayıda protokol temsilcileri, birim müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

"Aslında tehdit ettiği kendi yaşamı"

Toplantıda, iklim değişikliğinin tehlikesine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Aslında şuraları neden yaptığımızı hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz, dünya ve bölgemiz yavaş yavaş hissetmeye başladığımız problemle karşı karşıya. Eskiden konuşulduğunda çok anlaşılmazdı. ’İklim nasıl değişir?’ gibi şakalar yapılırdı. İnsanoğlu başına bir felaket gelmeden, acı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalmadan hiçbir problem olmayacakmış gibi yaşamaya devam eder. Aslında bütün kutsal kitapların öğretilerinde, bütün kadim bilgelikle ilgili eserlerde vurgular olmakla beraber insanoğlu bazen ‘vahşice bu dünyanın en tehlikeli hayvanı’ olarak gezegeni tehdit ediyor. Aslında tehdit ettiği kendi yaşamı, gezegene hiçbir şey olmaz" şeklinde konuştu.

"Adil değil"

Küresel ısınmanın tarımı da tehdit ettiğine, tüketimin arttıkça riskin tehlikeli boyutlara gelebileceğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Küresel ısınma meselesini konuşurken daha radikal sorular sormamız gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan küresel ısınmayı tartışıyoruz ama bunun köklerinde vahşi kapitalizmin yattığını söyleyemiyoruz. ’Sürdürülebilir kalkınma’ diyerek ehlileştiriyoruz. Bunun önemli olduğunu biliyorum ama insanoğlunun dünyayı muhteşem bir hırsla tüketmeye devam etmesi ve sürekli biriktirmek istemesi halinde tedbirler üzerinden para kazanmaya kalkarız. Küresel ısınmanın, dünyadaki diğer problemlerden sıkıntılı olan bir kafa yapısı mevcut. Hepimiz bunun içindeyiz. İçimizi rahatlatmak için bir şeyler yapacağız. Dünyada bu kadar aç ve aşa ulaşamayan insanlar varken, bizim bu kadar lüks içinde yaşamamız adil değil. Bu dünyada daha adil bir düzeni savunmadan bu meseleyi çözeceğimizi sanmak hayalden ibaret olacaktır"

"Türkiye’yi dünyayla yarıştıran en önemli şehirlerden biri Kocaeli"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise küresel iklim ve su krizinin insanın hırsından ortaya çıktığını ifade ederek, "1,5 milyar insanın açlıkla mücadele ettiği, diğer taraftan israf yapan insanların olduğu Dünya’da hep birlikte yaşıyoruz. İnsanın bitmek tükenmez hırsı çok kötü sonuçlara yol açıyor. Değişim ve dönüşümlere hazırlıklı olup olmadığımız üzerimize düşenleri yapıp yapmadığımız önemli. Küresel iklim değişikliğine nasıl bir tavır ortaya koyacağız. Su kaynaklarının korunması verimin artırılması, yeni türlerin bulunması ve üzerinde çalışılması ve bilimsel alanları ilgilendiren çalışmaları konuşacağız" dedi.

Türkiye’nin tarımda ilerlediğinin, Kocaeli’nin de bu süreçte önemli rol oynadığının altını çizen Vali Yavuz, "Türkiye, bilim sanayi ülkesi haline geldi tarım da asla ihmal etmeyeceğimiz stratejik bir alandır. Gıda arz güvenliğini güvence altına almak hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye’yi dünyayla yarıştıran en önemli şehirlerden bir tanesi Kocaeli’dir" diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7