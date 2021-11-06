banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Xavi Hernandez, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu
Xavi Hernandez, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu
Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam iddiası!
Mesut Özil'e 3.35 milyon euro zam iddiası!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
Zamları cüzdan yakarak protesto ettiler!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!
İndirimli elektrik tarifeleri iptal ediliyor!

Kocaeli’de şehit mezarına çirkin saldırı

2015 yılında hain terör saldırısı sonrasında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezarına Kocaeli’de çirkin saldırı gerçekleşti. Şehidin mezar taşına PKK yazan kimliği belirsiz bir kişi, bunun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından küfürler ederek paylaştı. Bu durumu öğrenen şehit Emre Kaan Arlı’nın babası üzüntüsünü dile getirerek, “O yazıyı görünce şu yaşımda ağlamak zorunda kaldım” dedi.

Ekonomi 06.11.2021, 13:19
Kocaeli’de şehit mezarına çirkin saldırı

2015 yılında hain terör saldırısı sonrasında şehit olan Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezarına Kocaeli’de çirkin saldırı gerçekleşti. Şehidin mezar taşına PKK yazan kimliği belirsiz bir kişi, bunun fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından küfürler ederek paylaştı. Bu durumu öğrenen şehit Emre Kaan Arlı’nın babası üzüntüsünü dile getirerek, “O yazıyı görünce şu yaşımda ağlamak zorunda kaldım” dedi.

2015 yılında Siirt’in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı neticesi şehit edilen Jandarma Er Emre Kaan Arlı’nın mezar taşına çirkin saldırı gerçekleşti. Şehidin mezar taşına PKK yazan kimliği belirsiz bir kişi, kabristanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında şehit mezarına işediğini de yazan saldırgan bunu sahte bir hesapla sosyal medyada paylaştı. Bu durumu mesajla öğrenen şehit babası üzüntünü dile getirerek olayı gerçekleştiren şahsın bulunmasını istedi. Ayrıca İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit yakınlarına karşı söylediği küfür nedeniyle de kınadı.

“Siyasilerin bundan sonraki açıklamalarını dikkat etmelerini ve toplumu germemelerini rica ediyoruz”

Olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen şehit Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı, “Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisiyim. Neden yapıldığını bunu yapan bilir. Ben sabah saatlerinde telefona gelen mesajla bunu öğrendim. Mesajı görür görmez ilgili yerlerle paylaştım. Sabah erken saatlerinde mezarlığa geldim ancak yazının silinmiş olduğunu gördüm. O yazıyı görünce şu yaşımda ağlamak zorunda kaldım. Bugün bize yapıldı yarın başkasına yapılırsa bunu sonu gelmez. Bizim her zaman PKK’ya karşı söylediğimiz bir şey var ‘onlar ne yaparlarsa yapsınlar zafer bizim olacak’ devletin yeterli mücadeleyi yaptığına inanıyoruz. Biz evladımızı verdik ama hazır asker olarak biz de burada duruyoruz. Zannetmesinler bu onlara kalmayacak. Bu konu ile ilgili devletin ilgili kurumu araştırmalarını yapmaktadır. Bu yazıyı yazan kişinin yakalanacağını eminim. Onlar erkekse gelsinler biz buradayken görüşelim. Son zamanlarda ülkede siyasi gerginlikler var bu olayın diğer olaylarla alakası yok. Ama bu gerginlikler yüzünden biz sahaya çekilmek isteniyormuş gibi bir algı var, biz öyle düşünüyoruz. Siyasilerin bundan sonraki açıklamalarını dikkat etmelerini ve toplumu germemelerini rica ediyoruz” dedi.

Öte yandan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 12 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kayserispor 11 14
13. Adana Demirspor 11 13
14. Sivasspor 11 12
15. Antalyaspor 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Göztepe 11 9
18. Giresunspor 11 9
19. Kasımpaşa 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Bursaspor 10 14
10. Gençlerbirliği 10 14
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Southampton 11 14
13. Brentford 10 12
14. Crystal Palace 10 12
15. Aston Villa 11 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Cádiz 13 12
15. Granada 11 11
16. Celta de Vigo 12 11
17. Elche 12 10
18. Deportivo Alaves 11 10
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6