Koç boynuzu azaldı, üretim daraldı

Koçboynuzu bulma noktasında sıkıntı çeken Sivas Bıçağı ustaları üretimde düşüş yaşıyor.

Saplarının büyük koç ve manda boynuzundan yapılan Sivas bıçakları ülke çapında büyük ilgi görüyor. Sivaslı bıçak ustalarının son zamanlarda koçboynuzu temin etme konusunda yaşadıkları sıkıntılar ustaları gün geçtikçe endişelendiriyor. Sivaslı bıçak ustası Emre Göçeri, boynuzların işe yaradığını bilmeyen kesimhane işletmecilerinin boynuzları çöpe attıklarını belirterek, boynuz bulmakta güçlük çektikleri için üretim de daralmalar yaşandığını dile getirdi.

“Koçboynuzu olmazsa olmazdır”

Bıçak Ustası Emre Göçeri, koçboynuzunun Sivas Bıçağının olmazsa olmazı olduğunu söyleyerek, “Sivas bıçağı ilk zamanlarında camış ve manda boynuzundan yapılmış ama son 30 senedir koçboynuzundan yapılıyor. Sivas bıçağı demek sapının kemikten boynuzdan olması demek. Sivas bıçaklarında koçboynuzu olmazsa olmazdır. Koçboynuzunu bulma konusunda sıkıntılar yaşamaya başladık. Bıçak saplarında sadece 3-4 yaşında büyük koçların boynuzlarını kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Boynuz toplamak geçim kapısı haline dönüşebilir”

Göçeri, doğu illerinde gençlerin boynuz toplayarak para kazanabileceğini söyleyerek, “Biz ülkemizin özellikle güneydoğu bölgesinden bundan 3-4 sene evvel bir kamyon koçboynuzu temin edebiliyorduk. Son 1 buçuk yıldır büyük sıkıntılar çekiyoruz. Ülkemizde boynuzla bıçak yapan Sivas’ın dışında birkaç il daha var. Onlarla da görüştük aynı sıkıntıyı onlarda çekiyorlar. Doğu bölgesinde boynuz toplayan büyükler vefat ettiklerinden dolayı gençler eskisi gibi bu boynuzları toplamıyor. Kesimhanelerde ki boynuzlarda çöpe atılıyor. Bu boynuzlar gençler tarafından toplansa onlara da bir geçim kapısı açılmış olur. Biz her ay bir kamyon boynuz alıyoruz buda büyük paralar ediyor. Bütün Sivas bıçakçıları boynuz konusunda sıkıntı çekiyor” ifadelerini kullandı.

Boynuz fiyatları arttı stoklar azaldı

Bıçak ustası Göçeri, boynuz fiyatlarının artmasının ve bulunmamasının ardından bıçak üretiminin azaldığını belirterek, “Örneğin eskiden 5 liraya aldığımız boynuzlardan şuanda 50 lira gibi bir rakamlar isteniyor. Biz zaten çakıyı 50 liraya satıyoruz. Fakat değerinde bulduğumuz zaman kaçırmıyoruz. Benim asıl talebim doğu illerinde kesimhanelerde çalışan abi ve kardeşlerimiz bu boynuzları toplarsa biz gelip sizlerden teymin ederiz. Şimdiki fiber, mikarta saplar sağlığa zararlı fakat kemik ve boynuzun sağlığa hiçbir zararı yok. Bundan dolayı biz boynuzdan başka bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Bizim 2020 yılına kadar biriktirdiğimiz stok saplar vardı. Onlar tükendiği için özel seri bıçaklarımız da üretim düştü. Sosyal medya hesaplarımızda stok sayımıza 300 yazarken şuanda 5-6 yazıyoruz. Gerçekten büyük boynuza ihtiyacımız var” diye konuştu.