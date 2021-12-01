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KOBİ’lerin fatura maliyeti 18 kuruşa düşüren çözüm

Küçük ve orta büyüklükteki yaklaşık 40 bin işletmenin kullandığı bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt’ün, başlattığı ‘Yıl Sonu Kampanyası’ kapsamında E-fatura ile fatura kesme maliyeti 8-10 TL’den 18 kuruşa indirmek mümkün kılındı.

Ekonomi 01.12.2021, 11:03
KOBİ’lerin fatura maliyeti 18 kuruşa düşüren çözüm

Küçük ve orta büyüklükteki yaklaşık 40 bin işletmenin kullandığı bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt’ün, başlattığı ‘Yıl Sonu Kampanyası’ kapsamında E-fatura ile fatura kesme maliyeti 8-10 TL’den 18 kuruşa indirmek mümkün kılındı.

KOBİ’lere yönelik çözümleriyle yüzde 95 müşteri memnuniyet oranına ulaşan Paraşüt, yıl sonu kampanyası düzenledi. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2021 olan kampanya kapsamında 2021 fiyatı ile yıllık abonelik alınabiliyorken, KOBİ’lere pek çok ayrıcalık da tanınıyor.

Yapılan açıklamaya göre bu kapsamda fatura, stok, cari hesap takibi ve yönetimi, kredi kartı ile online tahsilat gibi temel finansal işlemleri, gerçek zamanlı, kolay ve anlaşılır şekilde gerçekleştirmeye olanak tanıyan Paraşüt aboneliği KDV hariç yıllık 792 liraya sunuluyor. Kampanyanın en önemli avantajlarından biri de ücretsiz olarak sunulan Anahtar Teslim e-Dönüşüm hizmeti. Başvuru sürecinin süreç danışmanları tarafından yürütülmesiyle firmalar, 30 dakikada e-fatura, e-arşiv, e-ihracat ve e-SMM geçişlerini tamamlıyor. KOBİ’ler kendilerinin yerine tüm işlemleri gerçekleştiren uzman ekip sayesinde yerlerinden kalkmadan ve hiçbir zahmete girmeden e-fatura ve e-SMM kullanıcısı olabiliyor. Buna ek olarak KOBİ’leri matbu fatura ve makbuz masrafından kurtaran 2 bin e-kontör hediye ediliyor.

“18 kuruşa fatura oluşturup müşteriye ulaştırmak mümkün”

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde özellikle son dönemde yaptığı düzenlemeler ile e-faturaya geçişin neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelmeye başladığını söyleyen Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “Yapılan düzenlemelerle e-faturaya geçiş zorunluluğu bulunan firmaların sayısında büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla KOBİ’lere bir an önce e-faturaya geçmelerini öneriyoruz. Böylece vakit kaybetmeden e-faturanın avantajlarından yararlanabilecekleri gibi zorunlu geçişleri söz konusu olduğunda yoğunluktan da etkilenmemiş olurlar” dedi.

E-faturanın her şeyden önce işletmelere maliyet avantajı sağladığını ifade eden Sean X Yu, şöyle devam etti; “E-fatura ile kağıt faturaların beraberinde getirdiği arşivleme, baskı ve kargolama maliyetleri, elektronik fatura ve makbuz hizmetleri ile ortadan kalkıyor. Bugün matbu faturanın gönderim maliyeti 8-10 TL seviyesinde iken e-fatura ile bu rakamı 18 kuruşa kadar indirmek mümkün. Bununla birlikte yaptığımız incelemeler, e-fatura kullanan kurumların kullanmayanlara göre tahsilatlarını üçte bir oranında daha kısa sürede yaptığını gösteriyor. Paraşüt olarak sunduğumuz özellikler ile aynı zamanda, günlük mesailerinin yüzde 50’sini veri girişi ve bu verilerin yönetilmesine harcayan işletmelerin, ön muhasebe için ayırdıkları süreyi kısaltmayı amaçlıyoruz.”

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