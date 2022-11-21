KOBİ’lere yeşil dönüşüm için örnek destek

Türkiye’nin en önemli teknolojik dönüşüm projelerinden biri olan ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEXCOMP), yeşil dönüşüm alanında örnek bir çalışmaya imza attı.

Bursa’da kurulu teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki KOBİ’lerin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu yeni ürün ve proses geliştirme projelerine BUTEXCOMP tarafından destek sağlanacak. Bu amaç doğrultusunda ‘KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı’ hakkındaki çağrı dokümanları, www.butexcomp.org portalında yayınlandı. Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda, teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinin değer zincirinde ağ oluşumunu desteklemek ve yeni yeşil ürünleri tanıtmak amacıyla hayata geçirilen ‘KOBİ’ler için Yeşil Ürün Hibe Programı’ için 15 Kasım itibarıyla hibe çağrısına çıkıldı. Çağrı hakkında, potansiyel başvuru sahipleri, yetkin isimlerin sunum yapacağı seminer ile 23 Kasım Çarşamba günü Bursa Almira Otel’de bilgilendirilecek.

5 Farklı Yeşil Ürün Programı Desteklenecek

Yeşil Ürün Hibe Programı, Bursa’da kurulu teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki firmaların yeşil/çevreci/çevreye duyarlı/çevresel etkileri azaltan yeni ürün geliştirme projelerinin, BUTEXCOMP merkezi altyapısını kullanarak uzman personel ve gelişmiş altyapısı ile desteklenerek hayata geçirilmesi ve bölgeden yeni yeşil ürünlerin çıkması amacıyla tasarlandı. Seçilen KOBİ’lere verilen danışmanlık hizmetleri sonucunda minimum 5 farklı yeni yeşil ürün programı desteklenecek. Program ile seçilen KOBİ’ler için azalan girdi maliyetleri, artan ticarileştirme hacmi ve ihracat potansiyeli artışının sağlanması, teknik tekstil ve kompozit değer zincirinde ağ oluşumunun desteklenmesi amaçlanıyor.

Son Tarih 30 Aralık 2022

Çağrı kapanış tarihine kadar www.butexcomp.org adresindeki başvuru formu, çevrimiçi doldurularak yapılabiliyor. ‘Başvuranlar için Rehber’ dokümanı da başvuru süreci için yol gösterici nitelik taşıyor. Başvurular, 30 Aralık 2022 saat 23.59’a kadar alınmaya devam edecek. Başvurular, konunun uzmanları tarafından Ocak 2023’te değerlendirilecek ve destek verilecek projeler belirlenecek. Daha sonra Şubat 2023’te desteklenecek projelerin duyurusu yapılacak ve hibe sözleşmeleri imzalanacak. Mart 2023-Aralık 2023 döneminde de projeler aktif olarak desteklenecek.

Firmalar çağrı ile ilgili sorularını, firma bilgileri ve ad-soyadı bilgileri ile info@butexcomp.com adresine iletebiliyor.

Rekabetçi Sektörler Programı Nedir?

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki mali işbirliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı, yaklaşık 800 milyon avroluk bir bütçeyle projeleri destekleyen bir mali yardım programıdır. 2007 yılından bu yana yürütülmekte olan program, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki sanayici, KOBİ ve girişimcilerin rekabet gücünü artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı hedeflemektedir. Program ve desteklenen projeler hakkında detaylı bilgiye rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden ulaşabilir, programla ilgili sorularınızı rsp@sanayi.gov.tr adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.