KOBİ’lere ABD pazarına e-ihracat seferberliği

TOBB ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey), girişimcileri ABD pazarında desteklemek için harekete geçti. UPS’nin de desteği ile seçilen firmalara mentorluk hizmeti verilecek ve firmalar ABD’ye e-ihracat yapma imkanı bulacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Amerikan Şirketler Derneği, KOBİ’lerin ABD’ye e-ihracat yapabilmelerine destek verebilmek amacıyla iş birliğine gitti. TOBB ve Amerikan Şirketler Derneği ortak projesinde, UPS’nin de desteğiyle, başvuru yapan firmalar arasından seçilecek şirketler mentorlar ile eşleştirilecek. Firmalarla birlikte pazar analizi yapılacak ve firmaların ilk defa ABD pazarına e-ihracat yapması sağlanacak.

e-İhracat için potansiyel firmalar belirlenecek

TOBB ve Amerikan Şirketler Derneği işbirliği ile öncelikli sektörlerde potansiyel firmalar belirlenecek. Bu firmalara ABD pazarına e-ihracat süreçlerini olgunlaştırabilmeleri için stratejik planlama, danışmanlık ve iş geliştirme desteği verilecek. Firmalar hem e-ihracat alanında deneyimli ekiplerle hem de e-ihracata yeni adım atan aktörlerle bir araya gelerek işbirliği ağının parçası olacak.

Mentorluk başvurusu onaylanan; mobilya, tekstil, hazır giyim, makine yan sanayi gibi sektörlerde ABD’ye e-ihracat yapmayı hedefleyen firmalar, halihazırdaki sınır ötesi e-ticaret süreçlerini gözden geçirme, iş hacimlerini artırma ve süreçlerini hızlandırma fırsatı bulacak.

Mentorlar ile birebir görüşmeler yapacak firmalar, ABD pazarına e-ihracat ile giriş yapacak. Bununla beraber; firmalar TOBB’un ABD’nin Şikago kentinde kurduğu “Türkiye Ticaret Merkezi” ile irtibatlandırılarak ABD pazarındaki ivmeleri artırılacak.

“KOBİ’leri bir üst lige taşımayı amaçlıyoruz”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu işbirliğine ilişkin değerlendirmesinde “Yeni ticaret olanakları için girişimcilerimize aktif destek sağlamaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, küresel dış ticaretten Türkiye’nin aldığı payı artırmak istediklerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“TOBB olarak, ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez unsuru olan KOBİ’lerimizin küresel değer zincirine daha fazla katılımını sağlamak ve firmalarımızın pazarlara erişim imkânlarının iyileştirilmesi için çalışıyoruz. Girişimcilerimizin daha büyük bir kitleye doğrudan ulaşmalarını sağlayarak onları bir üst lige taşımayı ve e-ihracatın avantajlarından faydalandırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda; Amerikan Şirketler Derneği ile Amerika’ya e-ihracat potansiyeli yüksek olan alt sektörleri belirledik. Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmayla, firmalarımızın e-ihracat yöntemiyle ABD pazarıyla buluşmasını sağlayacağız.”

Türkiye’de 50 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan 110’u aşkın Amerikan şirketini temsil eden Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise Amerika pazarını hedefleyen küçük ve orta ölçekli işletmeleri üyeleriyle buluşturmayı hedeflediklerini belirtirken şunları söyledi: “Amerikan Şirketler Derneği olarak önceliklerimizden biri Türk firmalarının küresel değer zincirine daha fazla katılımını sağlamak. Bu anlamda, TOBB işbirliğinde ve üyemiz UPS desteğiyle ‘E-ticaret Mentorluk’ programını gerçekleştiriyoruz.”

E-ihracatta yeni fırsat

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç da konuya ilişkin değerlendirmesinde küresel e-ihracat hacminin 2025 yılında 2,4 trilyon dolar olmasının beklendiğini aktaran Kılıç, “İhracat ve ticarette yaşadığımız dijital dönüşüm bu beklentiyle beraber baş döndürücü şekilde hızlandı. Türkiye’deki işletmeler de bu dönüşüme dâhil olabilir. Bu program, katılımcılara e-ihracat anlamında yeni kapılar aralayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Mentorluk desteğine başvurmak ve eğitimlerden yararlanmak isteyen firmalar https://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/anket adresindeki anketi 28 Şubat 2022 tarihine kadar doldurabilecek.