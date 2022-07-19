KOBİ’ler e-irsaliyelerini tek ekranda düzenleyebilecek

KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre çözümler geliştiren bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, e-irsaliye özelliğini devreye aldı.

Satılmış veya satılacak bir malın hareketlerinin düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla kesilen sevk irsaliyesinin elektronik ortamda düzenlenmesi 2020 yılında zorunlu hale getirilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın son düzenlemesiyle de cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan işletmeler, 1 Temmuz 2022 itibarıyla zorunlu olarak e-irsaliyeye geçiş yapacak. KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayan bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, zorunlu geçiş öncesinde devreye aldığı e-irsaliye özelliğiyle işletmelerin hayatını kolaylaştırıyor. Zorunlu geçiş kapsamında olmayan işletmeler de e-irsaliye kullanıcısı olarak kağıt, baskı ve kargolama gibi maliyetlerden kurtulabiliyor.

Paraşüt’ün yeni özelliği ile KOBİ’ler e-irsaliyelerini farklı ekran veya uygulamalara geçiş yapmadan, tek ekran üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde kesebiliyor. Giden irsaliye oluşturup, gelen yanıtları görebiliyor ve posta kodu alanı ekleyebiliyorlar. Karşı taraf da gelen irsaliyeyi görüntüleyip, ‘kabul’, ‘kısmi kabul’ veya ‘ret’ yanıtı verebiliyor. Kullanıcılar tüm bu işlemleri farklı bir portal kullanmadan Paraşüt üzerinden yapabiliyor. Yeni bir işlem açtıklarında da firma, adres, posta kodu, vergi kimlik numarası gibi bilgiler otomatik olarak yüklendiğinden, manuel girişle zaman kaybetmiyorlar.

“Stok kontrolünü de kısa sürede devreye alacağız”

Yeni ürün ve hizmet geliştirirken KOBİ’lerin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını söyleyen Paraşüt Kurucu Ortağı ve CEO’su Sean X Yu, “Paraşüt olarak işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilmeleri için elektronik belge çözümleri geliştiriyoruz. E-fatura, e-arşiv, e-ihracat ve e-SMM’nin ardından şimdi de e-irsaliye özelliğimizle KOBİ’lerimizin yanındayız. Ürünün bu ilk sürümünde (beta) işletmelerin irsaliye kesim süreçleriyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık. Hiç kuşkusuz diğer ürünlerimiz gibi e-irsaliyeyi de aralıksız olarak geliştirmeye devam edeceğiz. Kısa bir süre içinde KOBİ’lerin stoklarını sistemli bir şekilde kontrol etmelerini sağlayacak olan yeni geliştirmeyi de devreye almayı hedefliyoruz” dedi.

“E-irsaliye için e-fatura kullanıcısı olmak zorunlu”

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlemesine göre e-irsaliyeye geçmek isteyen işletmelerin öncelikle e-fatura kullanıcı olmaları gerektiğini hatırlatan Sean X Yu şunları söyledi; “E-fatura ve e-irsaliye de dahil olmak üzere tüm e-dönüşüm süreçlerini Anahtar Teslim e-Dönüşüm hizmetlerimiz ile uçtan uca yönetiyoruz. Uzman süreç danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilen bu dönüşüm ile KOBİ’ler başvuru süreçleri ile uğraşmadan, oturdukları yerden e-fatura ve e-irsaliye kullanıcısı olabiliyor.”