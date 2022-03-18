Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımı değişti. Bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanabilmesine esas yıllık hasılat tavanı 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve KOBİ’lerin tanımına, niteliklerine ve sınıflandırılmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle, yönetmeliğin "mikro işletme" tanımında yıllık hasılat sınırı 3 milyon TL’den 5 milyon TL’ye, "küçük işletme" tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı 25 milyon TL’den 50 milyon TL’ye, "orta büyüklükte işletme" tanımında yer alan yıllık hasılat sınırı ise 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarıldı.

Yönetmeliğin tanım maddelerinde hasılat sınırının yanı sıra getirilmiş mevcut istihdam sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.