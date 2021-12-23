KOBİ'ler İçin çıkış yolu E-Ticaret!

Fatih Balkan: “İşletmelerin ve Markaların Geleceği İçin Çare E-Ticaret, Çare Dijitalleşmek”

Daralan ekonomi ve pazar payları ile işletmelerin satışlarını arttırma çabasının kaçınılmaz olduğunu belirten EDER E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği Başkan Yardımcısı, Platin Market Kurucusu Fatih Balkan, “Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılında küresel e-ticaret yüzde 23 artarak 4,3 trilyon dolara yükseldi. 2021’in ilk yarısına bakıldığında da artışın devam ettiğini görüyoruz. Bu veriler 2022 için bir öngörüde bulunmamıza olanak tanıyor.” dedi.

KOBİ’lerin işletmelerini ayakta tutabilmesi için ülke geneline e-ticaret ile açılmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Platin Market Kurucusu Fatih Balkan, sözlerine şöyle devam etti “Kur farklarından dolayı birçok işletme e-ihracat seçeneğini de değerlendirme sürecine girdi. Dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi süresince e-ticaret ekosistemine tüketiciler ciddi oranda alıştı ve e-ticaret kalıcı bir davranış haline geldi. E-ticaret alışverişi yapmamış yüzbinlerce kişi bu süreçte ilk alışverişlerini yaparak sisteme dahil oldular. Ürünlere ve fiyatlarına kolayca ulaşabileceğimiz için görece olarak pahalı kalan yerel işletmeler e-ticarete girmeden ürünlerini satamaz hala geliyor.”

Z Kuşağı E-Ticareti Tercih Ediyor

İşletmelerin ayakta kalabilmesi için e-ticaret yapmalarının artık çok daha fazla öneme sahip olduğunu belirten Fatih Balkan sözlerine şöyle devam etti:

“İşletmelerin sürdürülebilirliğini koruması için Z kuşağını yakalayabilmesi de ayrı bir önemli konu haline geldi. Akıllı telefonları sayesinde istedikleri bilgiye anında ulaşma deneyimine sahip olan Z kuşağı ürünlerini satın alırken e-ticaret kanallarını ve yorumları dikkate alıyor. Alışverişlerinin büyük bir kısmını internetten yapan Z kuşağı üyeleri innial kartlar ile dijital ödeme engellerini de aşıyor. İşletmenizin geleceği ekonomik kalkınma ve pazar payının büyütmesi için 2022 yılı ciddi bir girişim yılı olacak. İşletmelerini internete ve dijitale taşıyamayan işletmeler ekonomik daralmanın da etkisi ile büyük oranlarda küçülecekler.”

E-Ticarette Değer Yaratıyoruz

Fatih Balkan kurucusu olduğu Platin Market’in yarattığı değerin de altını çizdi. Sözlerine şunları ekledi: “Ülkemizde, e-ticaret sektörünün gelişmesi ile paralel olarak büyüyüp, daha fazla şirketin ekonomik ve zahmetsizce işlerini internete taşımalarına olanak sağlayan öncü şirketlerden biriyiz. Sektöre girdiğimiz yıllarda e-ticaret yapmak KOBİ’ler için ciddi maliyetler oluşturuyordu. Bu problemi ortadan kaldırmak için SaaS modeli ile ana amacımızı uygun maliyetle gelişmiş e-ticaret alt yapısı sağlama ve e-ticaret’e doğru bir başlangıç yaptırma olarak belirledik. 150’den fazla XML servis sağlayıcısı ile entegre olarak Türkiye’nin en büyük tedarikçi ağı ile entegre olma özelliğine sahibiz. 2016 yılında Google Premier Partner olarak google servisleri ile yazılımımızı entegre ederek kullanıcılarımıza fayda sağlamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl da native mobil yönetim uygulamasını piyasaya süren ilk ve tek e-ticaret altyapı sağlayıcısı olduk.”