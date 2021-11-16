banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
Konya Kağıt Halka Açılıyor...
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
ASELSAN'a İngiltere'den ödül!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Yemeksepeti'nden açıklama: Fidye talebinde bulundular!
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...
Süleyman Demirel'in 'Korsan Baba' oluşunun hikayesi...

"KOAH'lıların tedavilerini aksatmaları büyük risk taşıyor" uyarısı

- Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım:- "Ateş yüksekliği, öksürük, solunum sıkıntısı veya nefes darlığında artış gibi belirtiler başlaması durumunda KOAH'lıların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor"

Ekonomi 16.11.2021, 15:10

İSTANBUL (AA) - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, "Kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) sahip kişiler salgın sürecinde aldıkları tedbirleri sürdürmeli ancak Kovid-19 korkusu nedeniyle tedavilerini aksatmamalılar. Ateş yüksekliği, öksürük, solunum sıkıntısı veya nefes darlığında artış gibi belirtiler başlaması durumunda KOAH'lıların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım, her yıl kasım ayının üçüncü çarşamba günü olarak belirlenen Dünya KOAH Günü kapsamında yaptığı yazılı açıklamada, "Kronik solunum rahatsızlıkları olan hastalar Kovid-19 salgını kapsamında öncelikli risk grubunda yer alıyor ve KOAH'lılar sağlıklarını korumak adına pandeminin başından itibaren kalabalıklardan ve risk taşıyan alanlardan kendilerini olabildiğince uzak kalmaya dikkat ediyor. Ancak pandemi kaygısıyla KOAH hastalarının takipli muayenelerini ve devam eden tedavilerini aksatması sağlık durumlarını riske atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyada aşılamanın hızlanması ile başlayan normalleşme sürecine rağmen, birçok hastada virüs korkusuyla hastaneye gidememe durumu gözlemlendiğini ve bu durumun hastalıkların takip ve tedavisini etkilediğini kaydeden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özellikle düzenli tedavi ve takibin büyük önem taşıdığı KOAH vakalarında, hastalar kendilerini virüsten koruma konusunda salgın başındaki hassasiyetlerini sürdürmeli ancak tedavilerini aksatmamalılar. Hekimler, sıkı hasta takibi ile hastalarını düzenli muayeneye teşvik etmeli.

Kronik solunum rahatsızlıkları olan hastalar salgında daha fazla risk altında. Kovid-19 enfeksiyonu belirtileri, KOAH hastalarında başka enfeksiyon veya nedenlere bağlı akut alevlenme ve zatürre tipi belirtilere benziyor. Ateş yüksekliği, öksürük, solunum sıkıntısı veya nefes darlığında artış gibi belirtiler başlaması durumunda KOAH'lıların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor."


- "KOAH ölümle sonuçlanan hastalıklar arasında üçüncü sırada"


Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, dünyada ölümle sonuçlanan hastalıklar arasında üçüncü sırada bulunan KOAH'ın özellikle 40 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 10'unda görüldüğünü ifade etti.

KOAH'ın sık görülen, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen ölüm nedeni olarak üst sıralarda yer almasına, hastaların doktora geç başvurmasının sebep olduğunu aktaran Yıldırım, "KOAH hastalığının ilk belirtileri sigara kullanımı sonucu görülen öksürük ve sabahları balgam çıkarma ile ilgili olduğu yorumu yapılarak önemsenmiyor. Hastalığın erken teşhis edilmesi ve tedavi sürecinin başlatılabilmesi adına, belirtiler görülmeye başladığında hekime başvurulması gerekiyor. Belirtilerin göz ardı edilmesi sebebiyle hastaların teşhislerinde gecikme yaşanıyor. Oysa hastalığın ilk belirtiler sonrasında saptanması oldukça önemli. Erken evrede hastalık tespit edilir ve sigara kullanımı bırakılırsa hastalık durdurulabilir ve akciğerlerdeki fonksiyon kaybı önlenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminin henüz sonuna gelinmediğini ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini belirten Yıldırım, KOAH’lılar için şu uyarılarda bulundu:

"Kovid-19 virüsü ile gelişen enfeksiyona yakalanma ihtimalini en aza indirmek ve enfeksiyondan korunmak için mümkün oldukça evde kalınmalı. Kovid-19 enfeksiyonuna yakalanma riskini azaltmak için el hijyenine dikkat edilmeli, temizlenmemiş ellerle göz, burun ve ağza dokunulmamalı, çantada el dezenfektanı taşınmalı. Hastaneye gidilmesi gereken durumlarda mutlaka maske takılmalı. Hastaneye yalnız gidemeyen kişiler tek refakatçi ile hastaneye gitmeli.

Randevu saatinde orada olunup bekleme odasında çok fazla vakit geçirilmemeli. Kıyafetler mutlaka yüksek derecede en az 25 dakika yıkanmalı. Eve misafir kabul edilmemeli. Ev ortamı düzenli olarak havalandırılmalı. Eğer çevrelerinde ateşli, öksüren bir erişkin ya da çocuk varsa onlardan uzak durulmalı."

#Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nurhayat Yıldırım
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6