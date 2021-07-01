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Klépierre Türkiye’ye Yeni CEO

Avrupa’nın önemli halka açık Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim şirketi Klépierre S.A., Türkiye operasyonunun başına CEO olarak Johan Caspar Bergenthal’i atadı. Klépierre Türkiye CEO’su Mehmet Kozlu ise şirketin Paris’teki genel merkezinde Grup Kiralama Başkanı görevine terfi etti.

Ekonomi 01.07.2021, 15:51
Klépierre Türkiye’ye Yeni CEO

Avrupa’nın önemli halka açık Alışveriş Merkezleri Yatırım ve Yönetim şirketi Klépierre S.A., Türkiye operasyonunun başına CEO olarak Johan Caspar Bergenthal’i atadı. Klépierre Türkiye CEO’su Mehmet Kozlu ise şirketin Paris’teki genel merkezinde Grup Kiralama Başkanı görevine terfi etti.

Klépierre S.A., Türkiye üst yönetiminde değişikliğe giderek 1 Temmuz itibariyle Johan Caspar Bergenthal’in (45) Almanya’daki CEO görevini genişleterek Utrecht’teki Hoog Catharijne ve Dresden’deki Centrum Galerie gibi ikonik merkezlerin de içerisinde yer aldığı Hollanda ve Türkiye’deki operasyonlarını da emanet etti. Grupta 10 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Bergenthal, son olarak 2018 yılında Almanya CEO’su olarak atanmıştı. Bergenthal, bu görevine ek olarak Hollanda ve Türkiye operasyonlarının da sorumluluğunu yürütecek. Şirketin Türkiye CEO’su Mehmet Kozlu, görevlerini devrettikten sonra Paris’teki genel merkezde 10’dan fazla ülkeden sorumlu olarak Grup Kiralama Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak. Hollanda operasyonunun başındaki Javier Cuellar Sanchez ise Klépierre S.A’in İber Yarımadası’ndan sorumlu olacak.

Johan Caspar Bergenthal, yeni görevinde bölgesel portföyü şirketin global stratejilerine uygun şekilde düzenlemek ve oluşturulan yeni platformu gelecek için konumlandırmaktan sorumlu olacak. Ayrıca, üçüncü partilerle olan işbirliğini geliştirerek şirketin Avrupa genelindeki varlık ve merkezi yönetim uzmanlığını bu pazarlardaki diğer yatırımcılarla paylaşacak.
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