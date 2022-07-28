Klimada elektrik faturasını düşüren üç kritik adım: 'Doğru ürün, doğru montaj, düzenli bakım'

Enerji tüketim bedellerinin artması enerji tasarrufu konusunda tüketiciyi daha sıkı tedbirler almaya zorluyor. Özellikle artan hava sıcaklıkları nedeniyle klima kullanımını artıran tüketiciler, “Klima kullanırken elektrik faturamı nasıl düşük tutabilirim?” sorusunun cevabını arıyor. Klima alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren Daikin uzmanları, “Bu işin birinci kuralı kaliteden ödün vermemektir” uyarısı yapıyor. Mekânın büyüklüğüne uygun olmayan ve yanlış monte edilen cihazların hem çok enerji harcadığını hem de sık arızalandığını anlatan uzmanlar, doğru firmalarla çalışmanın önemine dikkat çekiyor. Klimalarda düzenli bakım yaptırılmasının önemine değinen Daikin uzmanları, “Filtresi temizlenmemiş klimalarda hava akışı zorlaşır, bu nedenle de klimaların performansı düşer. Böyle bir durumda cihaz kullandığı elektrikle doğru orantılı olarak ısıtma-soğutma yapamaz. Bu da gereksiz yere elektrik faturasını artırır. O nedenle bakım çok önemli” diyor.

1 DERECELİK FARKLA % 10 TASARRUF SAĞLANIR

Konfor ve tasarruftan taviz vermeden serinlemenin mümkün olduğunu vurgulayan uzmanlar, “İlk kez klima alıyorsanız fiyatı elbette sizi etkileyecektir. Ancak kullanmaya başladıktan sonra tasarımı, performansı, enerji tasarrufu, sessiz çalışması gibi özellikler de çok önemli olacak.” hatırlatmasında bulunuyor. Klimadan tam verim alabilmek için klimanın kurulacağı alanın metrekaresi, izolasyon durumu, cephesi, camların durumu gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Daikin uzmanları, montaj öncesinde keşfe gelecek uzmanların bunlara çözüm sunabileceğini kaydediyor. Daikin uzmanları, klima kullanımında 1 derecelik farkla yüzde 5 ila 10 arasında enerji tasarrufu sağlanabileceğine dikkat çekiyor.

PROGRAMLAMA MODU OLANLARI TERCİH EDİN

Günlük veya haftalık programlama modu olan klimaların tercih edilmesini öneren uzmanlar, şunları anlatıyor: “Klimanızı ortamda bulunmadığınız zamanlarda kapanmasını ve bulunduğunuz zamanlarda açılmasını sağlayacak şekilde programlayın. Hatta, online uygulamalar sayesinde klimanızı akıllı kontrol sistemlerinize entegre edebilirsiniz. Böylece evde olun veya olmayın, cep telefonunuzdan klimanızın kontrolünü istediğiniz zaman sağlayın.” Klimalarda enerji tüketimi en az olan A++ ve A+++ sınıfı klimaların tercih edilmesini öneren Daikin uzmanları, “Klimanızı soğutma modunda çalıştırırken çok düşük sıcaklığa ayarlayarak daha hızlı serinlik elde edilmez. Ortalama 24-26°C olması gereken değerlerdir. Düşürdüğünüz her bir derece, klimanın elektrik tüketimini yaklaşık yüzde 10 artıracaktır. Nemli günlerde klimanızı nem alma modunda çalıştırın. Çok sıcak günlerde perde, jaluzi ve kepenkler ile güneşin ısısını keserek enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. 10 yıldan eski olan klimaların mümkünse yenilenmesini sağlayın. Eski klimalar aynı soğutma performansı için yeni klimalara oranla yüzde 40 daha fazla enerji harcar” diyor. Inverter teknolojisinin gelişiminden sonra klima sistemlerinde kullanılan yeni soğutucu akışkanlar sayesinde de klimalardaki verimlilik ve tasarruf özellikleri artırılmıştır.

YILDA EN AZ BİR KEZ BAKIM YAPILMALI

Klimanın ilk günkü verimiyle ve uzun yıllar güvenle çalışması için düzenli bakımın şart olduğunu anlatan Daikin uzmanları, şöyle devam ediyor: “Klimaların bakımlarını yılda en az bir kere yaptırmak, cihazın ilk günkü gibi verimli çalışmasına olanak verirken aynı zamanda bir dizi avantajı da beraberinde getiriyor. Cihazınızı az kullansanız bile hem iç ortam hem de dış ortam havasına maruz kalarak serpantin ve filtrelerin tıkanması mümkün hale gelir. ‘Nasılsa az kullanıyorum’ diyerek bakımı ihmal etmeniz performansı ve güvenli kullanımı olumsuz etkiler. Filtre başta olmak üzere yapılacak klima bakımı iç ortam havasının sağlıklı olmasını sağlar. Daikin’in patentli özel filtre ve hava temizleme teknolojileri havayı yüzde 99.9 oranında temizleyebilir. Klimanın performansını artırarak enerji tasarrufuna olanak verir.”