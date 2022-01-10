Son Dakika
Türkali-1 tespit kuyusunda test edilen ilk rezervuar seviyesinde 1,15 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlandı
Türk Parlamenterler Birliğinden, emekli milletvekillerinin özlük hakları ve statüleri hakkında açıklama
KKTC’de itirazların ardından asgari ücret yarın yeniden değerlendirilecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) asgari ücretin aylık brüt 7 bin TL, net ise 6 bin 90 TL olarak belirlenmesinin ardından işveren ve işçi tarafından gelen itirazların ardından asgari ücret yarın yeniden değerlendirilecek.
Ekonomi 10.01.2022, 21:40
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) asgari ücretin aylık brüt 7 bin TL, net ise 6 bin 90 TL olarak belirlenmesinin ardından işveren ve işçi tarafından gelen itirazların ardından asgari ücret yarın yeniden değerlendirilecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücreti brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlemişti.
İtirazlar üzerine KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücreti yarın yeniden değerlendirerek, nihai kararını vermesi bekleniyor.