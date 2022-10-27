KKTC heyetinden Antalya Turizm Fuarı’nda sağlık turizmi atağı

Antalya Turizm Fuarı’na katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve KKTC Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, deniz, kum, güneş turizminin yanında hedeflerinin KKTC’ye sağlık turizmi alanında daha uzun konaklama yapan turistler getirmek olduğunu söyledi.

Bu yıl “Bisiklet turizmi” temasıyla ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Antalya Turizm Fuarı’na KKTC’den önemli heyetler katıldı. Fuar hakkında açıklamalarda bulunan KKTC Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve KKTC Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan, Antalya Turizm Fuarı’na ilk başladığı günden bu yana katıldıklarının altını çizdi. KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında KTTC Turizm ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında otelciler, acenteler, rehberler ve sağlık konseyinin fuarda yer aldığını ifade eden Savaşan, “Fuar boyunca gerek Türkiye’den gerekse dünyanın farklı yerlerinden Antalya’ya gelen turizm profesyonelleriyle buluşuyoruz. Biz de KKTC’de sunduğumuz turizm ürünlerini tanıtıyoruz. 2023 yılına yönelik yeni anlaşmalar yapıyor ve mevcut işbirliklerimizi geliştiriyoruz” diye konuştu.

Turizm gelirlerini arttırma hedefi

Pandeminin ardından turizmin süratle 2019 rakamlarına doğru ilerlediğini, hatta bazı yerlerde geride bıraktığını aktaran Savaşan, “2 yılın ardından Antalya Turizm Fuarı yeniden düzenlendi. Büyük bir hareketlilik var. KKTC heyeti olarak fuardan memnunuz. Amacımız sağlık turizm ürünleri başta olmak üzere spor, kongre diğer turistik ürünleri tanıtarak ülkemizdeki turizm gelirlerini arttırmak istiyoruz. Ülkemizin dünyaya açılan kapısı olan turizmde daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Bizdeki turizm hareketliliği diğer ülkeler ile hareketlilik gösteriyor. Pandemi döneminde başarılı bir turizm dönemi geçirdik. 2019 rakamlarına KKTC’de çıkmak üzereyiz. KKTC’nin sağlık turizmi ve diğer turizm çeşitliliğiyle sunduğu hizmetlerle her geçen gün dünyayla daha entegre oluyor. Gün geçtikçe turizmle ekonomisini daha fazla ayağa kaldırdığını görüyoruz. Çok iyi gidiyoruz” diye konuştu.

Medikal turizm

KKTC’yi 2019 yılında 1.4 milyon insanın ziyaret ettiğini hatırlatan Savaşan, “Bizim nüfusumuz 600 bin. Bu rakamlarla KKTC 2019 yılında nüfusunun iki katından fazla turist ağırlamış. Aynı rakamları bu sene de yakalamış durumdayız. Biz Sağlık Turizmi Konseyi olarak burada bulunmamızın amacı, dünyada gelişmekte olan ileri aktif yaşamla ilgili 65 yaş üstü insanların KKTC’ye gelmelerini, onların uzun vadeli ülkemizde konaklamalarını hedefliyoruz. Misafirlerimizin sağlığını koruma ve geliştirme anlamında ürünler sunmak, hastanelerimizde, kliniklerimizde medikal turizm olarak adlandırılan tüp bebekten kanser, göze, dişe kadar bütün medikal alanlarda da işbirliklerimizi geliştiriyoruz” dedi.

Savaştan, KKTC’nin bugüne kadar başarıyla yaptığı deniz, kum güneş turizminin yanına alternatif ve sürdürülebilir turizm çeşitlerini eklemek istediklerini sözlerine ekledi.