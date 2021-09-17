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KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC’de her yıl iki defa belirlenen asgari ücret, yüzde 12.95 oranında artışla 1 Eylül’den itibaren brüt 4970, net 4324 lira oldu.
Ekonomi 17.09.2021, 10:43
İşçi, işveren ve hükümet yetkililerinden oluşan 15 üyeli Asgari Ücret komisyonu, yeni ücreti oy birliğiyle kabul etti.
Muhalefet partileri, yeni asgari ücretin 4446 lira olarak hesaplanan açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekti.
Asgari ücreti belirleme çalışmaları, temmuz ayından bu yana devam ediyordu.