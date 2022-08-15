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KKM’nin bütçeye yükü temmuzda 60 milyar lirayı aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre kur korumalı mevduat (KKM) için yılbaşından beri 60,6 milyar TL ödendi.

Ekonomi 15.08.2022, 17:33
KKM’nin bütçeye yükü temmuzda 60 milyar lirayı aştı

KKM, TL’deki değer kaybının önüne geçmek için Aralık 2021’de devreye konulan bir sistem. Bunda döviz kurlarının yükselmesi durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın Hazine veya Merkez Bankası tarafından, yani cebimizden ödenmesini esas alınıyor. 

Bakanlığın aylık bütçe raporuna göre KKM için harcanan toplam tutar temmuzda 60,6 milyar TL’ye buldu. 

KKM için aylara göre ödenen miktarlar şöyle:

Mart: 11,7 milyar TL

Nisan: 4,6 milyar TL

Mayıs: 4,8 milyar TL

Haziran: 16,1 milyar TL

Temmuz: 23,4 milyar TL

Ekonomistler ve muhalefet, KKM’yi “Hazine’den tasarruf sahiplerine servet transferi” diyerek eleştirirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sistemin ‘çok faydalı olduğunu’ savunuyor.

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