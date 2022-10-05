Kızıltepe Ovası’nda pamuk hasadı başladı

Türkiye’nin pamuk üretiminin önemli bir bölümünü oluşturan Mardin Ovası’nda pamuk hasadına başlandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli hububat merkezlerinden 3 milyon dönümlük Mardin Ovası’nda pamuk hasadı başladı. Kızıltepe’de 60 bin dönümde ekilen pamukta hasat vakti geldi. Günün ilk ışıklarıyla başta Kızıltepe’de pamuk tarlalarına giren biçerdöverler, gün boyu hasat yapıyor.

Toplanan pamuk, Kızıltepe’deki çırçır fabrikalarında temizleniyor. Lifi tekstilde, küspesi hayvancılık sektöründe ham madde olarak kullanılan pamuk, Türkiye’nin birçok ilinde iç piyasaya gönderiliyor. 15 yıldır pamuk eken Mehmet Çimen, "Her sene pamuk verimi fazla değildi ama bu sene iyi. Ama pamuğun fiyatından memnun değiliz. Pamuğun masrafı çok. Şu anda dönüm başına sadece biçerdövere 750 TL veriyoruz. İşçiliği, gübresi var. Geçen sene ilacın bir kilosunu 80 bin liradan alıyorduk bu sene 250 bin lira üzerinde. İkincisi gübre fiyatları çok yüksek" dedi.