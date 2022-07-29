Kızılay’dan çalışanlarına enflasyon farkı

Yaklaşık 13 bin profesyonel çalışanı bulunan Kızılay, TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından 2022 yılı başında yapılan ücret düzenlemesini güncelledi. Yapılan yeni düzenleme ile Kızılay çalışanlarının ortalama yüzde 78,6, flebotomist gibi diğer sağlık personeli bazında toplam gelir düzeyinde yüzde 86 iyileştirme oldu.

Kızılaydan yapılan açıklamada, ücret sisteminin piyasa ücret araştırmalarında referans kuruluşlar (Korn Ferry, Mercer, WTW, TalentMelon vb.) ile işbirliği yapılarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) veri tabanından yararlanılarak ve ilgili kurum/kuruluşların uzmanları ile görüşülerek dinamik olarak yönetildiği belirtildi. Temmuz ayından geçerli olmak üzere enflasyona karşı gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Proje koordinatörlüklerimizde ve yurtdışı delegasyonlarımızda Türk Kızılay ücret yönetim sistemi ve UNDP pozisyon skalaları çerçevesindeki hibrit sistemimizin güncelliği sağlanarak çalışanlarımıza yansıtılmıştır" denildi.

Kan ihtiyacını karşılayan Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki sağlık çalışanlarının hem ortalama prim gelirlerinin düzenlendiği hem de performansı teşvik edici bir sistem ortaya konularak bu gelirlerini daha üst düzeye taşıyabilecekleri sistemsel düzenlemeler yapıldığı kaydedildi. Diğer faaliyet alanlarında ise yıl başındaki artışlar ile birlikte yıllık enflasyon oranının üzerinde iyileştirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan düzenlemeye bir örnek vermek gerekirse diğer sağlık çalışanları grubunda bulunan bir flebotomist 2021 yılında 7 bin 119 TL gelir elde ederken, yapılan son düzenleme ile elde edeceği gelir 13 bin 241 TL olmuştur. Kızılay kan hizmetlerinde çalışan bir doktor ise yıllık bazda ortalama yüzde 78 gelir artışına ulaşmıştır. Kızılay çalışanlarının geneli düşünüldüğünde ise yapılan iyileştirme yıllık bazda yüzde 78,6 oranında gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.