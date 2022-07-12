Kızılay Kurban emanetlerinin kesimlerini tamamladı

Öncü ve örnek olan Kurbanda Kızılay Modeli ile milletin kurban ibadetine kolaylık sağlayan Kızılay, 2022 yılı için aldığı kurban vekâletlerinin kesimlerini de Türkiye dahil 22 ülkede tamamladı. Yurt içinde kesimi yapılan kurban etleri bundan sonraki aşamada konserve haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yurt dışında kesimi gerçekleştirilen kurban etleri ise kesim işleminin hemen ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yüzbinlerce insanın sofrasına kurban bereketi taşındı, yüz binlercesine ise bir yıl boyunca ulaştırılmaya devam edilecek.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl da “Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye” sloganı ile düzenlenen Kızılay Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası ile vekaleti alınan 149 bin 860 hisselik kurbanın kesim işlemleri gerçekleştirildi. Hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, amacına ve kuralına riayet edilerek gerçekleştirilen kesimler sayesinde kurban bereketi ihtiyaç sahiplerinin sofralarına taşındı. Türkiye’de de bir bölümü anlık ve aşevlerinden dağıtılan kurban etlerinin büyük çoğunluğu kavurma konservesi yapılarak ihtiyacı olan insanlarımıza yıl boyunca ulaştırılacak. Üç kıtada kesimleri tamamlanan kurbanlıkların etleri ise Balkanlar, Asya, Afrika ve Ortadoğu’da açlık ve yoksullukla mücadele edenlerin sofralarına eşit pay edilerek taşındı.

İhtiyacı olanlara destek olan vekalet sahiplerine teşekkür

Yardım çalışmalarına katkı sağlayarak her dönemde Kızılay’a destek olan hayırseverlerin, kurban vekâleti kampanyasına da büyük teveccühte bulunduğunu dile getiren Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Bu yıl da ihtiyaç sahibi insanların kurban bereketini yaşayabilmesi için Türkiye’nin dört bir tarafından ve yurtdışından kampanyamıza yoğun destek geldi. Emanetlerini aldığımız hayırsever vekâlet sahiplerimize şükranlarımızı sunuyorum. Kurban gibi hassas bir ibadetin kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi ve halkımızın duyduğu güvene layık olmak adına üzerimize düşen sorumluluğu her zaman olduğu gibi bu yıl da yerine getirdik. Dayanışma Yılı ilan ettiğimiz bu dönemde de Anadolu insanının hamiyetperverliğini tüm dünyaya gösteriyoruz.” dedi.

Kurban Konserveleri Yıl Boyu Dağıtılacak

Kızılay, yurt içi kesimlerini Et ve Süt Kurumu’nun Aydın, Denizli, Balıkesir, Konya, Ağrı, Van, Sivas, Erzurum olmak üzere 8 kombinasında yaptı. Yurt içindeki 35 bin hisselik kesimlerden elde edilen kurban etlerinin 8 bini anlık ve aşevlerinden sıcak yemek olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Önemli bir bölümü ise kavurma konservesi haline getirilerek afetlerden etkilenenler ile ihtiyaç sahiplerine yıl boyu dağıtılacak. Bu sayede yaklaşık 1 milyon 219 bin ihtiyaç sahibinin sofrasına her sene olduğu gibi bu yıl da kurban bereketi yıl boyu taşınacak.

Yurt içinin yanı sıra yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de kurban bereketini yaşatan Kızılay, 2022 Vekaletle Kurban Kampanyası kapsamında yurt dışında aralarında Bosna Hersek, Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, Güney Sudan, Kırgızistan, Sudan, Somali, Senegal’in bulunduğu delegasyonlar ile Moğolistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer, Uganda, Tanzanya olmak üzere 21 ülkede kurban kesimlerini gerçekleştirdi. Kurban etlerinin dağıtımını bayram boyunca geçekleştiren Kızılay, bu yıl yurt dışında 114.860 hisselik kurbanlık keserek yaklaşık 2 milyon 871 bin ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.