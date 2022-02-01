Kızılay İçecek Erzincan Fabrikası işçileri greve başladı

Kızılay İçecek Erzincan Fabrikası işçileri, maaş zammı ve özlük haklarında istedikleri iyileştirmenin yapılmadığı gerekçesiyle greve başladı.

Akşam saatlerinde fabrika önünde toplanan işçiler grev başlatarak basın açıklamasında bulundular.

İşçiler adına konuşan Okan Şahin, “2019 yılında dernek anonim şirkete geçiş yaptı. Anonim şirkete geçiş yaparken de bütün haklarımızla geçiş yapılacağını, haklarımızın kaybolmayacağı söylendi. Geçiş yaptıktan sonra bazı ek gelirlerimiz vardı bizim. Performans paralarımız, giyim yardımlarımız, başarı primlerimiz vardı. Bu haklarımız verilmez oldu. Daha sonra hakkımız olan ödemeler yapılmadıktan sonra bize sözleşme imzalattırıldı geriye dönük olarak. Bugün Erzincan ve Afyon olarak fabrika müdürlüğünde arkadaşlarımız toplandı. Orada da yöneticilerimizle görüştüler. Yöneticiler bizim isteklerimize karşılık vermediler. Bizim taleplerimize herhangi bir şey yapmayacaklarını ilettiler. Biz de bundan dolayı haklarımızın iyileştirilmesi adına bu şekilde eyleme başladık. En son verilen zamda yüzde 22 verildi. Ocak 1 itibariyle başarı primi adı altında iki ayrı ayrım yapıldı. Bu ayrımdan dolayı da işçi arkadaşlarımızın hiçbiri herhangi bir ek ücret alamadı. Haklarımızı talep ediyoruz. Sonuna kadar buradayız. Mesai yapın dediler mesai yaptık, izinsiz çalışın dediler izinsiz çalıştık, yaz döneminde kesinlikle yıllık izinlerimize çıkamadık, gereken neyse yapılsın artık” dedi.