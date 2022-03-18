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‘Kız Kardeşim’ projesi Birleşmiş Milletler’de anlatıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye katkılarıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi, ikinci kez, iyi örnek projesi olarak, Birleşmiş Milletler’in merkezinde düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu’nun (KSK) 66’ncı oturumunda anlatıldı.

Ekonomi 18.03.2022, 11:31
‘Kız Kardeşim’ projesi Birleşmiş Milletler’de anlatıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye katkılarıyla yürütülen Kız Kardeşim Projesi, ikinci kez, iyi örnek projesi olarak, Birleşmiş Milletler’in merkezinde düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu’nun (KSK) 66’ncı oturumunda anlatıldı.

Her sene New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu’nun (KSK) 66’ncı oturumu dünyanın tüm bölgelerinden üye devletlerin, BM kuruluşlarının ve ECOSOC tarafından akredite edilmiş sivil toplum kuruluşlarının (STK’lar) temsilcilerinin katılımı 17 Mart’ta gerçekleşti. Bu seneki Kadının Statüsü Komisyonu oturumu kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ‘Kooperatifler Yoluyla Kadınların Güçlenmesi’ paneli gerçekleştirildi. Panelin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılırken, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, panelde, kadının güçlenmesi konusunda örnek projelerden biri olan ‘Kız Kardeşim’ projesini anlattı. Öztürk, Kız Kardeşim projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği başta olmak üzere üretici ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınlara yönelik düzenlenen eğitim programı hakkında da bilgi verdi.

“Kız Kardeşim projesi kapsamında 10 ilde 72 kadın kooperatifinden bin kadına eğitim verdik”

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk Öztürk konuşmasında, Türkiye’nin 81 ilinde 7 bin kadın girişimci üyesi bulunan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu olarak kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir olması için projeler ürettiklerini belirtti. Öztürk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığıyla yürüttükleri ‘Kız Kardeşim’ projesi kapsamında, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortağı olan kadınlara ticari faaliyetlerini güçlendirmeleri ve satış-pazarlama alanlarında rekabet yeteneklerinin artırmaları için bugüne kadar, 10 ilde 72 kadın kooperatifinden bin kadına eğitim verdiklerini söyledi.

Ayrıca kadın kooperatiflerin güçlenmesi ve sürdürülebilir olması için birçok ilde çalıştaylar - toplantılar düzenlediklerini sözlerine ekleyen Öztürk, kooperatiflerden gelen talep ve beklentileri karar alıcılar ile paylaştıklarını belirtti. Kadın kooperatiflerinin kadın istihdamının artmasında ve kırsal alanda yaşayan kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarında önemini vurgulayan Öztürk, kadın kooperatiflerinin desteklenmesinin aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağladığını, bu sebeple ülkemizde kadın kooperatiflerine verilen desteğin artarak devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana kesintisiz olarak devam eden Kız Kardeşim Projesi’yle bugüne kadar Türkiye genelinde 15-55 yaş arası 400 binin üzerinde kadına eğitim, hibe programları ve ilham buluşmaları ile ulaşıldı. 2021 yılında kurulan Kız Kardeşim Akademisi’nden bugüne kadar 8 bin 200 kadın faydalandı. 2020 yılından bu yana Öğretmen Akademisi Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle davam eden Yarınım Kız Kardeşim çalışmalarıyla bugüne kadar eğitim alan 3 bin 591 öğretmen aracılığı ile 359 bin 100 öğrenciye ulaşıldı. Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile üretici ve tarımsal kalkınma kooperatifi ortağı olan kadınlara yönelik bir eğitim programı hazırlandı yedi yılda toplam 72 kadın kooperatifine ulaşıldı. Üretici kadınlarla satın alma günleri ve mentorluk programlarının da düzenlendiği proje kapsamında, girişimci kadınlarla ilham buluşmaları organize edilerek kadınlar arasındaki iletişim köprüsünün güçlenmesi sağlanacak. Ayrıca proje kapsamında 2019 yılından itibaren düzenlenen hibe programları ile 41 girişimci kadına toplamda 1 milyon 40 bin TL hibe desteği sağlandı.

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