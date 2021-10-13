"Kız Kardeşim Projesi" Adana’da hayata geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Kız Kardeşim Projesi kapsamında başlatılan eğitim seferberliğinin dokuzuncusu Adana’da gerçekleştirildi. Kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınlara yönelik başlatılan eğitim seferberliği kapsamında toplam 10 ilde düzenlenecek yaklaşık bin kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor.

Coca-Cola Vakfı’nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Habitat Derneği ile birlikte 2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesinin yedincisi Adana’da gerçekleştirildi. Adana Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen projenin tanıtımına Adana Valisi Süleyman Elban, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammed Ali Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Mehmet Ergün ile kadınlar katıldı.

Kadınların eğitim yoluyla güçlendirilmesi amaçlanırken kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere finansal okuryazarlık, gıda güvenliği, lojistik, ürün sunumu, pazarlama teknikleri gibi konularda eğitim verildi.

Eğitim öncesinde Bakan Yardımcısı Işıkgece kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin ürettiği ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Burada gazetecilere konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, “Bizim için çok önemli. Kadınlarımız bu bölgenin tadı, tuzu olan ürünleri üretiyorlar ama ürünleri satarken ki yolculuklarında eksik kalan tarafları var. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu projeye eksik kalan alanlarında hizmet veriyoruz. Finansal okuryazarlık, gıda güvenliği, lojistik, ürün sunumu, pazarlama teknikleri gibi konularda eğitim veriyoruz. eğitimlerden sonra bölgeye bir mentor bir de danışman atıyoruz. Kadınlarımıza, kız kardeşlerimize bir telefon uzaklığında oluyoruz” diye konuştu.

“Kültürümüzün devamı için bu proje son derece önemli”

2 gün sonra proje kapsamındaki ilk fuarın İzmir’de gerçekleştirileceğini aktaran Ayşe Ayşin Işıkgece, “15 Ekim’de İzmir’de ilk fuarımız gerçekleştirilecek. 10 ilimizden kadınlarımız ürünleriyle birlikte bizimle olacaklar. Ürünlerini alıcı potansiyeli olan kişilerle buluşturacağız. Satın almacılar gelecek, ürünleri görecekler ve kadınlarımız birbirinden ilham alacaklar. Bu şekilde kız kardeşlik dalgası devam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kadınlarımızın her işi tutkuyla sarıldıklarında kurtardığını biliyoruz. Sürdürülebilir tarım ve kültürümüzün devamı için bu proje son derece önemli” ifadelerini kullandı.