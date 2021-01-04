Kıymetliler kazançlı bir yılı geride bıraktı

Zorlu geçen bir yılın ardından geçtiğimiz haftanın ardından 2020 yılı tamamlanarak, yeni yıla başlamış buluyoruz. ABD’nin İranlı komutanı vurmasından, Başkan Trump’ın azil tartışmasına, ABD-Çin ticaret anlaşmasından, Brexit sürecine derken bir de üstüne üstelik Virüs salgının yaşanmasıyla piyasalar oldukça hareketli bir yılı geride bıraktı. Yılın neredeyse tamamına yayılmış olan virüs dair gelişmeler piyasaların odağındaydı. Pandeminin gölgesinde yön bulmaya çalışan piyasalar, merkez bankası ve hükümetlerce desteklenmesiyle pozitif bir yılı geride bıraktı. Altın da bu pozitiflikten nasibini alırken, 2075 dolar/ons seviyesine uzanarak rekor tazeleyen sarı maden, pozitifliğiyle öne çıktı. 1517 dolar/onstan başladığı yılı, 1898 dolar/onstan tamamlayan altın yılı yüzde 25 kazançla tamamlamış oldu.

Gümüş ise yılın en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 7 yıl sonra 29 dolar/ons seviyesinin üzerini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. Gümüşü aynı zamanda volatilite açısından en öne çıkan kıymetli maden olarak değerlendirmek doğru olur. 11,64 dolar/onsla yılın en düşük seviyesini kaydeden beyaza maden, 26,40 dolar/onstan yılı tamamlamayı başararak önceki yıla kıyasla yüzde 48 kazancı hanesine yazmış oldu.

Platin açısından pozitif bir yıl geride kalmış olsa da, kazancı diğer kıymetli madenlere kıyasla düşük kaldı. 1083 dolar/ons seviyesine kadar uzanan platin, son dört yılın en yüksek seviyesini kaydettiği bir yılı geride bıraktı. 1073 dolar/onstan yılı tamamlayan platin önceki yıla kıyasla yüzde 11 kazancı hanesine yazarak yılı tamamladı.

Paladyum rekor seviyeler kaydederek başladığı 2020 yılı rekorla tamamlayamasa da, diğer kıymetliler gibi yılı yeşilde kapatmayı başardı. Yılı 2445 dolar/ons seviyesinden tamamlayan paladyum önceki yıla kıyasla hanesine yüzde 25 kazanç yazdığı bir yılı geride bıraktı.