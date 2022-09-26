Kıyı balıkçıların umudu Batı Karadeniz taraflarından gelecek olan palamutta

Şu sıralar genellikle Batı Karadeniz taraflarında avlanan palamudun Trabzon açıklarına gelmesini bekleyen kıyı balıkçıları sezonun en kısır Eylül dönemini yaşıyor. Eylül ayı itibariyle pek avlanamadıklarını belirten kıyı balıkçıları özellikle Kasım-Aralık aylarında balığın daha bol olacağı ümidini taşıdıklarını belirttiler.

Eylül ayında avladıkları balığın 2-3 yıl öncesine göre ancak dörtte biri avladıklarını belirten balıkçılardan Temel Erkaya, “Bu sezon şu ana kadar 2-3 yıl öncesinin dörtte biri kadar bile biz kıyı balıkçıları için av olmadı. İnce balık Kasım ayında daha iyi olur, Kasım ayını bekleyeceğiz. Şu an Trabzon açıklarında balık pek yok. Palamut Akçakoca, İnebolu, Zonguldak taraflarında. Dolayısıyla balık Batı Karadeniz’de, bizim buralarda pek yok. Kıyı balıkçıların en önemli balığı mezgit. Mezgit de yok bunun yanı sıra çinekop da yok. Küçük balıkçılar yok olup gidiyor. Gün büyük teknelerin günü. Onlarında giderleri çok büyük. Palamut balığı avı bizim için Kasım-Aralık ayında daha iyi olur” dedi.

Doğu Karadeniz’in Eylül ayından sonra şenleneceğini belirten balıkçılardan Kadir Kavzoğlu ise “72 yaşındayım yıllardan beri balıkçılık yapıyorum. Şu anda buranın balığı 30-40 milde ya da Rus sahillerinde. Sinop’tan aşağı olan balık bu aybaşında boğazdan içeri girer ancak o balıkta Doğu Karadeniz’e gelmez. Doğu Karadeniz’in balığı bu aydan sonra eskilerin tabiriyle kestane karasından sonra olacak, vatandaş bol bol balık yiyecek. Dolayısıyla bu sezon çinekopta olacak sargan da olacak hepsi olacak. Eylül ayında kıyı balıkçıları olarak istediğimiz avlanmayı yapamadık. Dolayısıyla bizim için kısır geçiyor diyebiliriz. Bu sene hamsi de olacak bu sıralar az da olsa ağlarımıza takılmaya başladı. Şu sıralar büyük tekneler Batı Karadeniz’de palamut avında. Benim görüşüm Eylül ayından sonra Karadeniz şenlenecek” diye konuştu.