Kıyı balıkçıları, denizdeki olumsuz havadan etkileniyor

Karadeniz açıklarında bir haftayı aşkın süredir devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar ağ atmakta güçlük çekiyor. Balıkçılar, bu nedenle balık fiyatlarının yüksek olduğunu belirtiyor.

Karadeniz açıklarında etkili olan elverişsiz hava şartları balıkçıları olumsuz etkiledi. Denizlerdeki rüzgarlı havalarda ağ atmakta güçlük çeken kıyı balıkçıları az miktarda balık avlarken, bu durum balıkçı tezgahlarına da yansıdı. Tezgahlarda, az miktarda mezgit, istavrit levrek ve somon bulunuyor.

“İnşallah iklim düzelince balık çeşitleri artacaktır”

Ordu’da 38 yıldır kıyı balıkçılığı yapan tekne sahibi Hacı Topal, “Şu anda denizlerde hava rüzgarlı geçti, ardından kar yağdı ve kar suları denize aktı ve sular fazlalaştı. Bu nedenle balık azaldı. İklim düzeldikten sonra balık çeşitleri inşallah olacaktır. Hamsinin yasaklanması bir yönden iyi oldu, şuanda Karadeniz’de mezgit ve istavrit ağırlıklı olarak avlanıyor. Bizim gibi küçük balıkçılar için sezonun kapanması daha iyi, en azından balığımız değerlenir ve çoğalır” dedi.

“Balıkçıların çoğu avlanamıyor”

Erdal Çamaş isimli balıkçı ise, kıyı balıkçılarının çoğunluğunun avlanamadığını ifade etti. Çamaş, “Balıkların az olmasının sebebi olumsuz hava şartlarından kaynaklanıyor. Şuan balıklar az miktarda çıkıyor ve gelenlerin çoğunluğu dışarıdan geliyor, burada bol miktarda balık yok. Hamsi de ince olduğundan yasaklandı. Mezgit ile istavrit ve havuz balıkları tezgahlarda. Bunların yanında tirsi ve barbun balığı da var. Denizde havanın olumsuz olmasından dolayı balıkçı teknelerinin çoğu çalışamıyor. Durum böyle olunca da fiyatlar yüksek kalıyor” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan tezgahlarda istavrit 70, mezgit 80, somon 120, levrek 150 TL’den satılıyor. Balıkçılar, bu durumun balıkların az olmasından kaynaklandığını belirtiyor.