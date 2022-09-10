KONYA (İHA) – Konya’da kış mevsiminde tüketilen kışlık ürünler tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kışlık yiyecekler raflardaki yerini almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da güz aylarında turşu, salça, konserveler, tarhana, kurutulmuş biber, kurutulmuş patlıcan ve yapraklar hazırlanıyor. Bazı vatandaşlar bu ürünleri kendisi hazırlarken, bazıları da hazır olarak almayı tercih ediyor. Hazır almayı tercih eden vatandaşlar katkı maddesi olmayan, organik ürünleri bulmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kış öncesi hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte doğal köy ürünleri raflardaki yerini almaya başladı.

“Bahçe ürünlerini tercih ediyoruz”

Konya’da doğal köy ürünleri satan Soner Akkoç, sezonun yavaş yavaş açıldığını söyleyerek, “Güz döneminde salçalar, kurular, turşular yapılmaya başlıyor. Salçalar tamamen katkısız, olabildiğince doğal tutmaya çalışıyoruz. Kurular da aynı şekilde doğal şartlarda kurutuluyor. Dolayısıyla bunlar şu anda güvenle tüketilebilir. Turşuların da yavaş yavaş yapılma günleri başlıyor. Mümkün olduğunca bahçe ürünlerini tercih ediyoruz. Bunlar daha sağlıklı. Yaklaşık 20, 25 güne kadar tam anlamıyla bütün turşular reyonlara çıkmış olacaktır. Hali hazırda olanlar da daha önce kurulmuş turşular. Tokat yöresinin, Toroslar’ın ak üzüm yaprağı şu anda reyonlarda yerini aldı. Onun dışında şifalı bitkilerden çaylar toplanıyor, kurutuluyor, onlar da yavaş yavaş reyona girecek. Cevizler muhtemelen bir ay içinde tekrar taze taze reyonlarda yerini alacaktır. Bu dönem bizim için tamamen hazırlıkla geçiyor, stoklarımızı tekrar doldurmakla geçiyor. Elbette zorlukları var mı? Var. Çiftçiler gerçekten büyük emek harcıyor. Biz onların emeğini elimizden geldiği kadar karşılığını vermeye çalışıyoruz. Köy kooperatiflerini çok seviyoruz. Kadın kooperatiflerini çok seviyoruz. Onlara olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca ürünlerini burada sergilemeye çalışıyoruz. Misafirlerimiz de bizimle aynı hassasiyeti taşıyor. Özellikle kadın ve köy kooperatifinin çok tercih ediyorlar. Fiyatlar anlamında da sağ olsunlar onlar bizi destekliyor. Biz de reyon anlamında elimizden geldiği kadar onları desteklemeye çalışıyoruz” dedi.

“Biz özen gösteriyoruz kimyasal kullanılmamasına”

Turşuların nasıl kurulduğu hakkında da bilgi veren Soner Akkoç, turşusu yapılacak sebze ve meyvelerin bahçelerden özenle toplandığını söyleyerek, “Tamamen ev ortamında, el yordamıyla hiçbir etken madde, koruyucu madde kullanılmadan kuruluyor. El emeğiyle yapılıyor. Sirke, limon tuzu, su ve meyvenin, sebzenin kendisi kullanılıyor. Kimyasal kullanılmamasına özen gösteriyoruz. Küflenme, perdelenme, oksitlenme olabiliyor ama bu da bizim kabulümüz. Çünkü bu ürünün doğru olduğunu, katkı ve koruyucu içermediğini gösterir” şeklinde konuştu.

Akkoç, kurutulmuş biber, kurutulmuş patlıcan, kurutulmuş kabağın kilosunun 60 lira civarında, turşu çeşitlerinin 35 lira civarında, tarhananın kilosunun 90 lira ve yaprağın kilosunun ise 55 lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.