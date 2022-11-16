Kışlık bakımların başladığı oto sanayide ustalardan araç sahiplerine uyarı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte araçlarının kışlık ve periyodik bakımlarını yaptırmak isteyen vatandaşlar sanayinin yolunu tuttu. Geçtiğimiz yıl en çetin kış mevsimini yaşayan Aksaray’da ustalar sürücüleri uyararak araçlarının bakımlarının şimdiden yaptırmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

Aksaray’da ve İç Anadolu Bölgesi genelinde birden düşen hava sıcaklıklarının ardından vatandaşlar araçlarının periyodik ve kışlık bakımları için sanayinin yolunu tuttu. Geçtiğimiz yıl en çetin kış mevsimini yaşayan Aksaray’da bu kış mevsiminin de oldukça çetin geçeceği öngörülürken, sürücüler kış öncesi araçlarında oluşabilecek sorunların önüne geçmek için sanayideki ustalarından destek alıyor. Bilinçsiz bakım yapmak yerine ustaların fikir ve bakımını tercih eden sürücüler motor bakımları başta olmak üzere yağ ve su bakımlarını yaptırıyor. Ustalar kış öncesi sürücülere çeşitli sorunlarla ilgili öneride bulunurken, periyodik bakımların sık yapılması ve araçların kış şartlarına uygun bakımdan geçmesini tavsiye ediyor. Ustalar, periyodik bakımlar ve motor bakımlarının yapılmadığı takdirde kış aylarında maliyetlerin artacağını belirtiyor.

“Kış mevsiminde periyodik bakım çok önemli”

Kış öncesi müşterilerinin araçlarında periyodik bakımlar ve motor bakımlarını yapan Ataklar Ford Servis Ustası Muammer Atak, sürücülere kış öncesi tavsiyelerde bulunarak, “Kışa, yani 11. aya girdiğimiz zaman İç Anadolu’da biliyorsunuz donmanın başlayacağı zaman, periyodik bakımların yapılması gerektiği zaman, antifrizlerin tedarik edilip kışa hazırlanması lazım. Bu bakımlar yapılmadıktan sonra bunların maliyetlerinin araç sahiplerine çok pahalıya mal oluyor” dedi. Kış mevsiminde araçlarda birçok konuda problem yaşanabildiğini ifade eden Muammer Atak, “Isıtma problemleri olur, çalışma problemleri olur. Araç motorlarının 11. aya girerken bakımdan geçmesi, bu işlerin çözümlenmesi ve yapılması lazım. Periyodik bakımların yapılması lazım, yağ değişiminin yapılıp motorun daha kolay çalışmasını, marşın daha kolay çevrim yapıp rahat bir çalışım sağlaması gerekir. Bunlar bir araç sahibinin yaptırması gereken işlerdir. Öncelikle kesinlikle antifriz değişimi yapılması lazım. Motor yağlarının değişmesi lazım. Şanzıman yağlarının araca uygun yağların koyulması lazım, çünkü bilinçsiz bakımlar aracın kışın geç çalışmasına sebep oluyor. Uygun olan yağlar kullanılırsa daha kolay olur motorun çalışması, anlattığım gibi ilk önce periyodik bakım önemlidir. Sonra antifrizlerin tedarik edilmesi lazım, kış lastiklerinin takılması gerekir. Cam sularının ilaçlı su kullanılıp kışın donmaması için çok önemlidir. Çünkü araçtaki en önemli noktalardan birisi de cam sularıdır. Onların kalitelisini kullanmazsanız don yapar ve ön camlarınızı kullanamazsınız” dedi.

Aracını kış öncesi periyodik bakıma getirerek radyatör değişimi yaptıran Fevzi Ay (78), “Araçlarımıza havaların soğuması dolayısıyla antifriz, yağ değişimleri, fren balataları, lastikler kış olduğu için bunlar çok önemlidir. Aracın sağlıklı olması bakımından şuan ben komple radyatörümü değiştiriyorum. Antifrizimi komple yenileyeceğim. Radyatörde hafif bir kaçak var, benim aracımın şuan için sıkıntısı odur” dedi.

Bir başka sürücü Metin Görkem (46) ise “Tamamını işte baskı balata, kışlık lastikler, antifriz bakımları, motor yağı bakımları ve buna benzer ne gerekiyorsa o tür bakımları yaptık. Çünkü o gerekli kış için, güvenlik için gerekiyor. İklim değişikliği arabadaki bütün ulaşımda, işte karayolları ile ilgili ulaşımda, doluda, yağmurda, karda örnek veriyorum lastik olayında mesela, şimdi kışlık lastiği takmazsan imkanı yok trafikte kazaya da sebebiyet veriyorsun. Başkalarının canına da mal oluyorsun. Ondan dolayı kışlık lastik önemli, antifriz zaten biliyorsunuz dona karşıdır. Ben bütün bunları planlayarak, düşünerek geldim. Kış için trafiğe güvenli bir şekilde aracıma güvenerek çıkacağım” diye konuştu.