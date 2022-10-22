KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Mucur ilçesinde yaşayan ayakkabı imalatçısı Şenol Süllü, müşterilerinden gelen isteklere göre ayakkabı üretimine devam ederek, işletmesini ayakta tutuyor.

23 yıllık mesleğinin son yedi yılında kişiye özel ayakkabı üretimi yapan Şenol Süllü, insanların ayakkabılara değil marka isimlerine para harcadığını söyledi. Üretim alanını genişletmek için destek aradığını ama bulamadığını kaydeden Süllü, "Mucur ilçesinde 23 yıldır emek harcıyorum. Mesleğimin son yedi yılında ise üretim çalışmaları yapıyorum. Üretime destek denmekte ama biz alamıyoruz. Farklı şehirleri gezerek mesleğimi gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum. İşimi genişletmek için destek istiyorum. Yerli üretimde kaliteyi yükseltme imkanı var. Hazır ürünlerde insanlar marka parası veriyor. Yerli üretime destek olunsun ki mesleğimiz ölmesin. Yılların deneyimini hayata geçirdim" diye konuştu.

"Lastikler de, ayakkabılar da yerli değil"

Üretimden bahseden herkesin laf üretmek yerine icraat yapması gerektiğini dile getiren Süllü, "Aracımız var lastikleri marka yerli değil, ayakkabı giyiyoruz marka isimleri var ama yerli değil. Ayakkabıların kişiye özel üretimleri olmalı. Yazlık ve kışlık ayakkabılarda altı ay garantisi veriyoruz. İlk altı ayda sorun olmamışsa ayakkabıda sorun yaşamazsınız. Taraklı, taraksız uzun gibi ayak farklılıkları var. Yazlık ayakkabılar terletmeyecek ve koku oluşumunu engelleyecek şekilde olmalı. Kışlık ayakkabıların ise özelliği su geçirmiyor olmasıdır. Kişi için en önemlisi ise ayakkabıların yormaması ve rahat olmasıdır" dedi.

İlçede yaşayan Metin Çiftçi de ayak sağlığına önem verdiğini ve aldığı yerli üretim ayakkabılardan sorun yaşamadığını söylerken, Nurettin Yüksel ise marka takıntısı olduğunu ama yerli üretimle tanıştıktan sonra marka takıntısından kurtularak ayak sağlığına kavuştuğunu ve istediği modelinde tasarımının yapıldığını belirtti.