Kısıtlamada işletmelerini açan esnafın sayısı artıyor

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlama sürecinden muaf tutulan işletme sahiplerinden dükkânlarını açanların sayısı her hafta sonu artıyor.

Türkiye’de, dünyayı kasıp kavuran Korona virüsün artan vaka sayısının ardından alınan kararlar neticesinde bugün 4. haftasında devam eden kısıtlamada, müşteri umuduyla işletmelerini açan esnaf sayısı arttı. Yasak açıklamasının 1. haftasında Eskişehir’de, muaf olmasına rağmen işletmelerini açmayanlar artık yavaş yavaş kepenkleri açmaya başladı. Çevresinde bulunan vatandaşlara hizmet etmek amacıyla açan bu esnaf, gün boyunca beklediği müşteri bulamıyorsa da, evde kalmak yerine dükkânlarını açmayı tercih ediyor.

Kent merkezindeki Taşbaşı, Hamam Yolu, 2 Eylül caddesi bölgelerinde bulunan esnaf, daha önceki haftalarda kapalı kalmayı seçerken, artık kısıtlamalı günlerde de dükkânlarda bulunuyor. Bunun sebebi ise artık ilk haftalarından daha çok müşterinin gelmesi olduğu ifade ediliyor. Diğer yandan gelen müşteri, esnafın beklentiyi karşılamıyorsa da bazı işletme sahipleri dükkânın tadilatı ve temizlik yaparak pazartesiye hazır olmak için açtığı ifade ediyor. Çevrede yaşayanları mağdur etmemek için açılan esnaf, sabah saatlerinde boş dururken, öğleden sonra müşterilerin biraz daha fazla geldiği ifade ediyor.

“Açılan esnafın sayısı arttı”

Kısıtlamanın 1. haftasından itibaren her hafta düzenli olarak işletmesini açan Recai Polat, önceki haftalarda göre esnafın bir şeyler satabilmek amacıyla dükkanlarını daha fazla açmayı başladığı ifade etti. Polat, “Esnaf bir şeyler satmak umudu ile artık iş yerlerini daha çok açmaya başladı. Gelen müşterilere hizmet ediyorlar. Ama kısıtlama olduğu için sadece etraftakiler geliyor. Yakın olanlar geliyor. Arka tarafta balıkçılar var. Onlara da gelen giden oluyor. Milletin ihtiyaçlarını gideriyor yani. Tabi gün geçtikçe esnaf açıyor. Satış yapmayı uğraşıyor. Herkes beklenti içerisinde yani” dedi.

Temizlik için açtılar

Daha önceki kısıtlamalarda açmayan ancak bu hafta satışlardan daha çok dükkanın temizliği için işletmeyi açan Koray Özkılıç ise, “Pandemiden dolayı sokağa çıkma yasağı olduğu için vatandaş kendi bulunduğu mahallenin dışına çıkamıyor. Taşbaşı bölgesi de ticari bölgesi olduğu için konut miktarı az. Ondan dolayı pek gelen giden olmadığı için açılmıyor. Bizim açma sebebi de tadilat. Hazır sokağa çıkma yasağı varken, rahat rahat camlarımızı silelim. Temizliğimizi yapalım. En azından pazartesiye hazırlanmış olsun diye” şeklinde konuştu.

Bu arada açılan işletmeleri arasında en çok gıda ürünlerini satanlar ve balıkçılar olduğu dikkat çekti.