Kısıtlamada çalışamayanlar kirasını ödeyemiyor

Ev sahipleriyle kiracılar karşı karşıya geldi

Ev sahibi kiracı sorunlarının son dönemde arttığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Geçen yıldan itibaren ödeme yapmakta zorlanan birçok kiracı ile ev sahibi karşı karşıya geldi. Kiracılar işlerini kaybettikleri ya da gelirleri azaldığı için ödeme yapamıyorlar. Ancak diğer taraftan kira gelirleriyle geçinen insanlar var. Bu durum ev sahiplerini de çok etkiledi” dedi. 17 günlük tam kapanmayla bu sorunun daha da öncelikli hale geldiğini aktaran başaran, “Esnaflar, proje bazlı serbest çalışanlar, günlük kazananların para akışı kesildi. Şimdiden bu ayın kirasını ödeyemeyeceğini söyleyen kiracılar var” diye konuştu.

Öncelik anlaşma yolu

Bu gibi durumların ilk olarak karşılıklı anlayışla çözüme ulaşılabileceğini aktaran Başaran, “Kiracının ben ödeme yapmıyorum deme hakkı yok. Ancak kiracı pandemide zora düştüyse öncelik anlaşma yolu. Ev sahibi ve kiracı birbirlerini en azından kısa bir süre için idare etmelerini isteyebilirler. Eğer böyle bir anlaşma durumu oluşmuyorsa o zaman farklı seçenekler devreye giriyor” ifadelerini kullandı.

Dava açabilir

Başaran’ın verdiği bilgilere göre anlaşma oluşmaması durumunda ödeme yapmakta zorlanan kiracı, uyarlama davası açabilir. Dava için geçerli bir sözleşme olması gerekiyor ve sözleşmenin gerçekleştirildiği günden sonra öngörülmesi veya göz önünde tutulması mümkün olmayan olağanüstü olayların meydana gelmesi gerekir. Olağanüstü duruma borçlunun neden olmaması, bu durum sebebiyle borçlunun aşırı ifa güçlüğüne düşmesi durumunda dava açılıyor. Uyarlama davasında borcun ertelenmesi, bölünmesi, bedelin düşürülmesi gibi nedenleri içeriyor.

Zamlar ne olacak?

Evrim Kırmızıtaş Başaran, pandemi döneminde zam artışlarıyla hakkında ise şunları söyledi: “Her yıl TÜFE 12 aylık ortalaması oranında kira artışı yapılır. Fakat pandemi nedeniyle bu oran ev sahibi ve kiracı arasında değişebilir. Hata hiç yapılmayabilir. Ya da birkaç aylık zamdan muaf olunması durumu olabilir. Bu gibi durumlar için de mutlaka sözleşmeye ek maddeler eklenmeli