Kısıtlama günlerinde “Alo Balık Hattı” devrede

SİNOP (İHA) – Sinop’ta kısıtlama günlerinde çalışmaya devam eden balıkçılar, evi yakın müşterilerine tezgah başında, uzakta olanlara ise paket servisle hizmet veriyor. Teknolojinin imkanlarını kullanan balıkçılar, sipariş hatlarından talepleri kabul ederek balıkları evlere kadar ulaştırıyor.

Korona virüsü tedbirleri kapsamından uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında paket servisçiler yoğun mesai harcarken, bundan balıkçılar da nasibini alıyor. Kısıtlama günlerinde çalışmalarına izin verilen balıkçı esnafı tezgahlarını açarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Balıkçı tezgahlarında birçok çeşit balık kısıtlama günlerinde de yerini alırken evleri yakın olan vatandaşlar balıkçılara gidip alışveriş yapıyor. Uzak olan müşteriler için uygulanan paket servis hizmetiyle de kısıtlama günlerinde balık evlere kadar götürülüyor. Teknolojinin imkanlarından faydalanan balıkçılar telefon ve mesajlaşma uygulamaları ile siparişleri kabul ederek yoğun bir şekilde çalışıyor. Balıkçıların ‘Alo Balık Hattı’ gelen vatandaşlardan ilgi görüyor.

Vatandaşlar "Keşke hep yasak olsa" diyerek memnuniyetini dile getirirken, balıkçılar da kısıtlama günlerinde vatandaşa hizmet vermek adına elinden geleni yaptıklarını belirtiyor. Tezgahlarda hamsi 15 TL, mezgit 20 TL, zargana 20 TL, barbun 35 TL, somon 35 TL’den satışa sunuluyor.