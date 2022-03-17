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Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,3 arttı

Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,3 oranında artışla 125,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi 17.03.2022, 10:08
Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,3 arttı

Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,3 oranında artışla 125,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,3 oranında artışla 125,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,9 oranında artarak 53 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,1 oranında artarak 45,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,8 oranında azalarak 11 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,4 oranında artarak 15,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 5,5 oranında artışla 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,9 oranında artışla 10,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 7,2 oranında artarak 40,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artarak 22,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 5,2 oranında artarak 75,7 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 3,6 oranında artarak 65,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 5,1 oranında artarak 59,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Ocak sonu itibarıyla 452 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 29 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,7’si dolar, yüzde 25,9’u Euro, yüzde 9,3’ü TL ve yüzde 19,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2022 Ocak sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 173,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,8, Merkez Bankası’nın yüzde 15,6, özel sektörün ise yüzde 64,6 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

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