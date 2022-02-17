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Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 arttı

Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artışla 125,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi 17.02.2022, 10:25
Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,2 arttı

Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artışla 125,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Aralık ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,2 oranında artışla 125,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,7 oranında azalarak 51,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 35,1 oranında artarak 47,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 15,3 oranında azalarak 11,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 oranında artarak 15,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18 oranında artışla 15,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 38,5 oranında azalışla 9,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 42,9 oranında artarak 42,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,4 oranında azalarak 22,3 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 14 oranında artarak 77,3 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında azalarak 63,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 26,3 oranında artarak 61,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Aralık sonu itibarıyla 460 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 30 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2021 Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 46,5’i dolar, yüzde 25,7’si euro, yüzde 8,7’si TL ve yüzde 19,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2021 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 171,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,6, Merkez Bankası’nın yüzde 15,2, özel sektörün ise yüzde 65,2 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

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