''Kısa çalışmada yeni başvuruların alınması masada''

Koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle ikinci kez kısıtlamaların hayata geçirildiği Türkiye'de, kısa çalışma ödeneği için yeni başvuruların alınmasının gündemde olduğu belirtildi.

Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, gerek esnaflardan gerdekse sanayicilerden gelen talepleri değerlendiren ekonomi yönetiminin, bazı destekler üzerinde çalışma yaptığı öğrenildi. Bu kapsamda kısa çalışma ödeneğiyle ilgili yeni bir düzenleme hazırlığı olduğu ifade ediliyor.

Yeni başvuruların alınamsı karar aşamasında

COVID-19’un ilk görüldüğü dönemde gündeme gelen kısa çalışma ödeneği başvuruları haziran ayında normalleşmenin başlamasıyla birlikte durdurulmuştu. Bu alanda yeni başvuru alınmazken, daha önce başvuru yapılan işçiler için destek süresi uzatılmaya devam ediliyor. Edinilen bilgilere göre, ekonomi yönetimi belirli sektörlerde kısa çalışma ödeneğine yeni başvuruların alınması konusunda karar aşamasında bulunuyor.

Bugüne kadar 3 milyon 381 bin işçi KÇÖ'ye gönderildi

Daha önce çıkarılan ve halen devam eden kısa çalışma ödeneğinden bugüne kadar 3 milyon 581 bin 156 işçi için 21 milyar 781 milyon liralık ödeme yapıldı. Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin) kapsamında ise 2 milyon 45 bin işçiye 5 milyar 116 milyon lira ödeme yapıldı.