Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinde devreye alınan kısa çalışma ödeneği uygulamasının 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.



Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık'' açıklamasında bulundu.



Ayrıca, turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.