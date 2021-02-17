Kısa çalışma ödeneği son kez uzatıldı...

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİNİ UZATTIK”

* Salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere esnaflarımızın ve şirketlerimizi bulunduğunu da biliyoruz. 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son kez olarak mart ayının sonuna uzattık.

* Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

* Salgının seyrine göre, normalleşme adımlarını da atıyoruz. Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini paylaştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde geçiş ertelenmiş olsa da bu süreç devam edecektir. Salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimiz bazındaki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük.

* Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5.5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Bu işi başaran Türkiye oldu. Halihazırda 5 milyon 700 bin aşılamaya ulaşmış durumdayız. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları paylaşmak istiyorum.