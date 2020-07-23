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Kısa çalışma ödeneği Meclis’ten geçti!
İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi. Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor. Uzatmada yetkili Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı, 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. İşten çıkarma yasağı, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek. Soma işçilerinin kıdem tazminatları ödenecek. Kanunla; TBMM’de yeni bir komisyon kuruluyor.
Ekonomi 23.07.2020, 23:52
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KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.
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