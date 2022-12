Kış mevsiminin vitamin deposu soğan kebabı

Kış mevsiminden örnek veren Tahir Tekin Öztan, bu aylarda özellikle soğan kebabının tüketilmesi gerektiğini belirterek, içindeki vitaminlerin saymakla bitmeyeceğini söyledi. Öztan, "Bir yemek hayal edin içinde soğan, turp ve el yapımı nar ekşisinin bulunduğu ve tüm parçaların et ile birleştiğini. Soğandaki A, B, C vitaminleri ve antioksidan özelliği turpta ise C vitamini, folik asit ve potasyum, Nar ekşisinde potasyum, kalsiyum ve K vitamini ve etimizde ise protein, demir ve çinko şimdi tüm bu vitamin deposunun bir tabak içerisinde birleştiğini hepsini beraber tüketerek tüm bu vitaminlere aynı anda eriştiğinizi ve bunun yanı sıra inanılmaz bir lezzet ile gününüze keyif verdiğinizi düşünün" diye konuştu. Öztan, "Birbirinden bağımsız parçaların kusursuz uyumu gibi düşünelim. Soğan kebabını mevsiminin en lezzetlisi ve en şifalısı. Tüm Sahan şubelerimizde her mevsim olduğu gibi farklı mevsimlerde mevsim lezzetler tüketilir. Misafirlerimizde de bu alışkanlık yerleşti. Gelen misafirlerimiz garsonlarımız sormadan menümüzdeki mevsim lezzetlerimizden sipariş veriyor. Bu alışkanlığın ve sahan kültürünün benimsenmesi bizi de memnun ediyor" diye konuştu.

Tahir Tekin Öztan şu an soğan kebabının tüketilmesi için en doğru zaman olduğunu, soğan kebabının mevsimi bitmeden doyumsuz lezzetine varabilmeleri için herkesi sahan şubelerine beklediklerini de ifade etti.