Kış geldi arı ürünlerine talep arttı

Kış aylarına sayılı günler kala arı ürünlerine talep arttı.

Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte arı ürünlerine büyük rağbet gösteriyor. Bilhassa bal, arı sütü, propolis ve polen karışımı vatandaşların ilk tercihleri arasında yerini alıyor. Bursa’da arı ürünleri üretimi yapan Mehmet Durgut ve Metin Kaya, havaların soğumasıyla gelen yoğun talepleri karşılamak için yüksek tempoda çalışıyor. Türkiye’nin her yerine ürün gönderen arıcılar 850 gramlık şişelerdeki bal, arı sütü, propolis ve polen karışımını 460 liradan satıyor. Bu ürün vatandaşlardan büyük talep görüyor.

Bu yıl hasat ettikleri arı ürünlerini kış gelmesiyle birlikte satışa sunduklarını ifade eden Metin Kaya, "Havalar soğudu kış ayına sayılı günler kaldı. Arı ürünlerine büyük talep var bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar arı ürünlerine büyük rağbet gösteriyor. Türkiye’nin her yerinden bal, arı sütü, propolis ve polen karışımına ilgi çok fazla. Biz de gelen talepleri karşılamak için çalışıyoruz. 850 gramlık şişede bal, arı sütü, polen ve propolis karışımını 460 liradan satıyoruz. Vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor" dedi.