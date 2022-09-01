Kırtasiye ürünlerinde velilere ’yerlilik’ tavsiyesi

Yeni eğitim-öğretim yılında ilk ders zili 12 Eylül’de çalacak. Kırtasiyeler okulların açılmasına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı, öğrencileri bekliyor. İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, hem hesaplı hem de güvenilir olması nedeniyle yerli ürünlerin kullanılması gerektiğini belirtti.

Türkiye’de 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılının ilk ders zili 12 Eylül’de çalacak. Öğrencilerin okullarına adım atmasına az bir süre kala kırtasiyelerde ürünler raflara dizildi, hazırlıklar tamamlandı. Kırtasiyelerin pandemiden dolayı stoklarının dolu olduğunu belirten İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, zincir marketlerle rekabet ettiklerinden dolayı ürünleri daha uygun fiyatla satacaklarını kaydetti.

Velilere alışveriş öncesi tavsiyelerde bulunan Tekçe, hem hesaplı hem de yapılan denetimlerden ötürü yerli ürünlerin daha güvenilir olduğunu kaydetti. Tekçe, yerli üretim ibaresi olan ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Fiyatlar katlandı, bir okul çantası 600 liraya doluyor

Öte yandan kırtasiye ürünlerinde fiyatlar, geçen seneye göre yüzde 100’e yakın artış gösterdi. Geçen sene 300 liraya dolan ilkokul çantası bu sene 600 liraya doluyor. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Veliler ve öğrenciler kırtasiye alışverişine başladı. Birçok üründe yaşanan pahalılık kırtasiye ürünlerine de yansıdı. Geçen sene 300 liraya dolan ilkokul çantası bu sene yaklaşık 600 liraya doluyor.

Tekçe, ’’Okul alışverişleri başladı. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar bu sene yüksek. Kırtasiye ürünlerinde özellikle ithal ürünlerde yüzde 100 civarı artış var. Pandemi döneminde dükkanlarımızda biriken malları, stoklarımızı uygun fiyata satmaya çalışıyoruz. İlkokul öğrencisinin çantası geçen sene yaklaşık 300 liraya doluyordu, bu sene 600-650 liraya doluyor’’ dedi.